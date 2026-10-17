Breno, lo stadio Tassara si rinnova: pronta l'inaugurazione del nuovo campo

Un campo nuovo per giocare tutto l’anno, anche quando il freddo e la pioggia di Breno, oltre al grande utilizzo, mettono a dura prova il fondo naturale, presente fino a poche settimane fa. Lo stadio comunale «Carlo e Filippo Tassara» si prepara alla sua nuova, ennesima stagione di vita: domenica sarà inaugurato, dopo i lavori di riqualificazione realizzati durante l’estate, con una festa aperta a tutta la cittadinanza.
I lavori
Il cuore dell’intervento è stata la sostituzione del vecchio manto erboso con un terreno in erba sintetica. Il cantiere ha previsto la rimozione della superficie precedente, la realizzazione di un sottofondo più stabile, nuovi drenaggi per favorire lo smaltimento dell’acqua e un impianto di irrigazione. A completare l’opera, ci sono state la posa di nuove attrezzature e l’illuminazione a led. L’investimento complessivo è stato di 800mila euro, finanziati dal Fondo Comuni di confine con il Trentino.
I vantaggi, ora, saranno tanti e non solo appannaggio delle partite della prima squadra, perché la maggiore continuità di utilizzo del campo potrà favorire anche gli allenamenti e le attività del settore giovanile. In passato, soprattutto d’inverno, una parte del terreno era soggetta alla formazione di ghiaccio, che ne limitava la fruibilità. Ora il «Tassara» punta a diventare un impianto più funzionale per l’intera stagione sportiva.
Il taglio del nastro
«Si tratta di un momento storico per il nostro amato "Tassara" – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Sport, Luca Salvetti – che ora si presenta al meglio. La scelta del manto in erba sintetica è stata individuata per andare incontro alla società, che potrà disporre del terreno per allenamenti e gare durante tutto l’anno».
La cerimonia, organizzata dal Comune con Us Breno e Cuore Granata, inizierà alle 13.30 con la partita tra vecchie glorie e tifosi; alle 14.30 arriverà la banda civica, mentre alle 15 è in programma il taglio del nastro, accompagnato da un ricordo di quanti hanno contribuito alla storia della società e che non ci sono più. Alle 15.30 il pallone tornerà al centro della scena con Breno-Carpenedolo, gara del campionato di Eccellenza (ingresso gratuito).
La riqualificazione dello stadio si inserisce in un piano di investimenti nelle strutture sportive, che riguardano anche la pista di atletica, già sistemata in passato, e la sistemazione della palestra dell’istituto Tonolini.