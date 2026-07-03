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Brescia, campagna abbonamenti al via il 6 luglio: prezzi e modalità

Si comincia con la prelazione per i vecchi abbonati, non ci sono ancora certezze su quando partirà la vendita libera. Il rinnovo si potrà effettuare solo allo stadio Rigamonti
La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

«Perché non resto a casa» è lo slogan con il quale l’Union Brescia inaugura la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Il 6 luglio inizia la prelazione, riservata a tutti gli abbonati dell’ultimo campionato e attiva fino al 10. L’obiettivo è far partire la vendita libera l’11, anche se la società si riserva di fornire indicazioni più precise nei prossimi giorni.

Il club ha confermato integralmente i prezzi di un anno fa, «per dare continuità al progetto e mantenere una politica di prezzi popolari, consentendo a quante più persone possibile di vivere il Rigamonti e sostenere i colori biancazzurri», si legge nella nota ufficiale.

I prezzi

Eccoli nel dettaglio.

  • Curva Nord: abbonamento 130 euro | Ticket 15 euro
  • Gradinata alta: abbonamento 180 euro | Ticket 19 euro
  • Gradinata bassa: abbonamento 200 euro | Ticket 21 euro
  • Tribuna Laterale D: abbonamento 250 euro | Ticket 25 euro
  • Tribuna Laterale C: abbonamento 350 euro | Ticket 35 euro
  • Tribuna Laterale AB: abbonamento 400 euro | Ticket 40 euro
  • Tribuna Centrale: abbonamento 650 euro | Ticket 50 euro
  • Tribuna Vip: abbonamento (*non comprensivo di hospitality) 1250 euro | Ticket 70 euro (*non comprensivo di hospitality)

Tariffe agevolate

Sono confermate anche le tariffe agevolate dedicate alle categorie convenzionate. Eccole nel dettaglio.

Ridotto donne e under 25

  • Curva Nord: abbonamento 97 euro | Ticket 11 euro
  • Gradinata alta: abbonamento 135 euro | Ticket 14 euro
  • Gradinata bassa: abbonamento 150 euro | Ticket 15 euro
  • Tribuna Laterale D: abbonamento 180 euro | Ticket 21 euro
  • Tribuna Laterale C: abbonamento 262 euro | Ticket 26 euro
  • Tribuna Laterale AB: abbonamento 300 euro | Ticket 30 euro
  • Tribuna Centrale: abbonamento 487 euro | Ticket 37 euro

Ridotto over 65 e under 20

  • Curva Nord: abbonamento 65 euro | Ticket 7 euro
  • Gradinata alta: abbonamento 90 euro | Ticket 9 euro
  • Gradinata bassa: abbonamento 100 euro | Ticket 10 euro
  • Tribuna Laterale D: abbonamento 130 euro | Ticket 13 euro
  • Tribuna Laterale C: abbonamento 175 euro | Ticket 17 euro
  • Tribuna Laterale AB: abbonamento 200 euro | Ticket 20 euro
  • Tribuna Centrale: abbonamento 325 euro | Ticket 25 euro

Modalità e altre informazioni

L’abbonamento verrà caricato sulla fidelity card Union Brescia (non saranno più valide quelle del «vecchio» Brescia). In fase di prelazione verrà omaggiata a chi non ne è più in possesso, mentre chi esibirà quella dello scorso campionato potrà beneficiare di uno sconto di 10 euro. Durante la vendita libera, invece, chi ne è sprovvisto dovrà pagare un sovrapprezzo di 10 euro.

L’abbonamento, in fase di prelazione, potrà essere sottoscritto soltanto nell’hospitality lounge dello stadio Rigamonti, con accesso dal varco 44, nei seguenti giorni e orari:

  • Lunedì 6 luglio: 16.00-22.00
  • Martedì 7 luglio: 16.00-22.00
  • Mercoledì 8 luglio: 10.00-18.00
  • Giovedì 9 luglio: 16.00-22.00
  • Venerdì 10 luglio: 16.00-22.00

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