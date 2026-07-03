Brescia, campagna abbonamenti al via il 6 luglio: prezzi e modalità

«Perché non resto a casa» è lo slogan con il quale l’Union Brescia inaugura la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Il 6 luglio inizia la prelazione, riservata a tutti gli abbonati dell’ultimo campionato e attiva fino al 10. L’obiettivo è far partire la vendita libera l’11, anche se la società si riserva di fornire indicazioni più precise nei prossimi giorni.
Il club ha confermato integralmente i prezzi di un anno fa, «per dare continuità al progetto e mantenere una politica di prezzi popolari, consentendo a quante più persone possibile di vivere il Rigamonti e sostenere i colori biancazzurri», si legge nella nota ufficiale.
I prezzi
Eccoli nel dettaglio.
- Curva Nord: abbonamento 130 euro | Ticket 15 euro
- Gradinata alta: abbonamento 180 euro | Ticket 19 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 200 euro | Ticket 21 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 250 euro | Ticket 25 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 350 euro | Ticket 35 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 400 euro | Ticket 40 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 650 euro | Ticket 50 euro
- Tribuna Vip: abbonamento (*non comprensivo di hospitality) 1250 euro | Ticket 70 euro (*non comprensivo di hospitality)
Tariffe agevolate
Sono confermate anche le tariffe agevolate dedicate alle categorie convenzionate. Eccole nel dettaglio.
Ridotto donne e under 25
- Curva Nord: abbonamento 97 euro | Ticket 11 euro
- Gradinata alta: abbonamento 135 euro | Ticket 14 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 150 euro | Ticket 15 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 180 euro | Ticket 21 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 262 euro | Ticket 26 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 300 euro | Ticket 30 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 487 euro | Ticket 37 euro
Ridotto over 65 e under 20
- Curva Nord: abbonamento 65 euro | Ticket 7 euro
- Gradinata alta: abbonamento 90 euro | Ticket 9 euro
- Gradinata bassa: abbonamento 100 euro | Ticket 10 euro
- Tribuna Laterale D: abbonamento 130 euro | Ticket 13 euro
- Tribuna Laterale C: abbonamento 175 euro | Ticket 17 euro
- Tribuna Laterale AB: abbonamento 200 euro | Ticket 20 euro
- Tribuna Centrale: abbonamento 325 euro | Ticket 25 euro
Modalità e altre informazioni
L’abbonamento verrà caricato sulla fidelity card Union Brescia (non saranno più valide quelle del «vecchio» Brescia). In fase di prelazione verrà omaggiata a chi non ne è più in possesso, mentre chi esibirà quella dello scorso campionato potrà beneficiare di uno sconto di 10 euro. Durante la vendita libera, invece, chi ne è sprovvisto dovrà pagare un sovrapprezzo di 10 euro.
L’abbonamento, in fase di prelazione, potrà essere sottoscritto soltanto nell’hospitality lounge dello stadio Rigamonti, con accesso dal varco 44, nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì 6 luglio: 16.00-22.00
- Martedì 7 luglio: 16.00-22.00
- Mercoledì 8 luglio: 10.00-18.00
- Giovedì 9 luglio: 16.00-22.00
- Venerdì 10 luglio: 16.00-22.00