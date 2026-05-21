Inizia il torneo di Polpenazze: la prima serata in diretta su Teletutto

Una manifestazione che quest’anno comincia con una settimana di anticipo , per via di una sosta forzata: l’organizzazione ha infatti deciso di prendersi una pausa nelle serate di sabato 30 maggio e martedì 2 giugno per lasciare spazio alla Fiera del Vino di Polpenazze.

La formula e novità

Formula che vince non si cambia, di conseguenza saranno 24 le squadre al via: la grande novità di questa edizione è la partecipazione di una squadra di Vecchie Glorie, tra cui Andrea Caracciolo, Marco Zambelli e Felipe Sodinha, allestita grazie alla collaborazione tra la storica Artekromo dei fratelli Alberto e Mauro Casella ed Emmerre Group. La vera favorita, però, è un’altra, ovvero Utr/ Risposta Serramenti/ Pressfinmetal/ Arici Costruzioni/ Guarnimed/ Bival, che nel 2025 trionfò superando in finale Tecnopasturi/ Franzoni Costruzioni con un netto 5-1. Un successo che è arrivato 6 anni dopo la prima volta (2019): considerando che nel curriculum c’è anche la seconda piazza conquistata nel 2023, l’Utr è per forza di cose la squadra da battere.

Il programma

I campioni in carica saranno i primi a debuttare, stasera alle 20.40, contro Giampe/ Moderna Car Service. Al calcio d’inizio sono attesi alcuni membri dell’Amministrazione Comunale di Polpenazze. A seguire la seconda sfida del girone 1, tra Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini/ Conforti Piante/ Trattoria Nuovo Nando e Tinteggiature Erika/ Amadei Costruzioni.

Alle 21.55 si aprirà invece il raggruppamento 2, con la sfida tra Ottica Donatini/ Imbal Line/ Tima/ Numismatica Leonessa e Società Agricola Duranti e Amadei/ Baroni. Dopodomani debutterà la grande sconfitta della scorsa estate, Tecnopasturi, stavolta in gara come Rekonta/ Warner Car/ Ortofrutta Bazzana, che affronterà Sifral/ Fpm Group.

Questa prima fase si completerà in 11 serate: passeranno alla fase 2 le prime 2 dei 6 raggruppamenti. Poi verranno formati 4 triangolari e si qualificheranno le prime due d’ogni girone. Infine la fase ad eliminazione diretta, con quarti e semifinali con partite di andata e ritorno. Invece le finali saranno secche: alla prima classificata andrà il Trofeo Cavagna Sipex ed un buono valore da 13mila euro. Saranno assegnati anche premi speciali per capocannoniere, la miglior difesa ed il fair play.

La diretta

Emozioni a non finire, da vivere anche attraverso la tv. Come ogni estate si rinnova l’appuntamento con Teletutto (canale 16 del digitale terrestre). La tv dei bresciani infatti sarà presente in Valtenesi per ben nove volte, attraverso la trasmissione «Parole di calcio in tour». Studio allestito in loco, di fianco al rettangolo di gioco.

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Stasera la conduzione sarà affidata a Fabrizio Valli e tra gli ospiti ci sarà Erica Bariselli, che approfondirà il post Union Brescia-Casarano, oltre a Luciano De Paola, Gianluca Vicini e Sergio Lupi. Non si parlerà solamente di play off di serie C, ma anche delle altre squadre professionistiche della nostra provincia (Lumezzane, Ospitaletto e il neopromosso Desenzano). Spazio anche alle notizie che provengono dal calcio dilettantistico: bilanci sulla stagione quasi conclusa e mercato della prossima stagione.

A bordocampo ci sarà invece Marco Zanetti, che avrà il compito di raccontare i match della serata, raccogliendo a caldo i commenti dei protagonisti. Dopo la serata di stasera le telecamere di Teletutto torneranno in Valtenesi altre otto volte: il 26 maggio, il 6 e il 16 giugno per la prima fase, il 23 giugno per la seconda, il 4 luglio per gli ultimi due quarti di ritorno, il 7 e il 9 per le semifinali e l’11 per la serata finale, dove si eleggerà la nuova regina del notturno di Polpenazze.