Riparte la stagione dei tornei notturni: come seguirli col GdB

Ci apprestiamo a vivere l’ennesima estate senza Mondiali : per la terza volta consecutiva infatti la nostra Nazionale non è riuscita a qualificarsi per la competizione, che ci ha visti campioni nel 2006 in Germania. Dopo l’eliminazione alla fase a gironi in Sudafrica nel 2010 e in Brasile nel 2014, l’Italia ha infatti perso consecutivamente tre volte ai play off, non qualificandosi per Russia 2018 (battuta dalla Svezia), per Qatar 2022 (Macedonia del Nord) e appunto per Canada, Messico, Stati Uniti 2026 (Bosnia).

L’attesa

Una flebile speranza di ripescaggio aleggia ancora, per via della situazione in Iran, ma c’è comunque poco da star sereni, perché l’ennesimo fallimento della nostra Nazionale è evidente. Di conseguenza meglio pensare al calcio di casa nostra: la maggior parte dei verdetti che coinvolgono le squadre bresciane nei campionati dilettantistici sono già arrivati (si stanno disputando le ultime gare di play off e play out), quindi è tempo di concentrarsi sui notturni.

Coppia vincente

Il connubio tra calcio e cibo caratterizza da sempre i tornei notturni - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Manifestazioni in cui il calcio non è solo ed esclusivamente la componente principale: ci sono infatti anche la voglia di stare insieme, di festeggiare, fare beneficenza e mangiar bene. Già, perché il binomio notturno-buona cucina si è trasformato in un’accoppiata vincente. E ad oggi un torneo estivo diventa ancora più seguito e appetitoso se offre un menù di qualità: non può mancare il classico panino con salamina, da abbinare ad una birra fresca o ad una bibita gassata. I più organizzati però propongono anche i migliori piatti della nostra cucina, come lo spiedo bresciano, da degustare in questo caso con un buon vino.

L’elenco

In questa pagina abbiamo cercato di selezionare i tornei più importanti della nostra provincia, indicandone le date di svolgimento. Alcuni hanno già preso il via, altri lo faranno nelle prossime settimane. Tra questi appuntamenti ce ne sono alcuni da segnare col circoletto rosso sul calendario: Polpenazze, Maclodio, Mezzane di Calvisano e Caino. Qui il livello della competizione è altissimo e richiama sui rettangoli da gioco i migliori giocatori del Nord Italia.

E non solo: una delle novità più interessanti è la partecipazione, a Polpenazze, di una squadra di Vecchie Glorie, guidata da Caracciolo e Zambelli. Formula che vince non si cambia: c’è chi punta sui gironi all’italiana e chi invece opta sull’eliminazione diretta per garantire maggiore intensità. Lo spettacolo è dunque assicurato: anche quest’estate non mancheranno le grandi emozioni.

La copertura

Dici notturni e dici come sempre Teletutto e Giornale di Brescia. Anche per quest’anno i tornei alla luce dei riflettori avranno il giusto spazio grazie alla nostra Editoriale. Quella tra il nostro gruppo ed i tornei notturni di calcio è una storia che da tre lustri ormai vive non solo su carta stampata, ma anche «live». Grazie in primis alle telecamere di Teletutto (canale 16 del digitale terrestre) che saranno presenti dall’inizio alla fine nel torneo per eccellenza, quello di Polpenazze.

Dalla Valtenesi saranno ben nove le dirette, si parte ovviamente già questo giovedì (21 maggio) con la serata inaugurale della quarantaseiesima edizione del Memorial Cavalier Attilio Camozzi. Come detto, saranno nove le puntate che andranno «live» dallo studio allestito per l’occasione al centro sportivo di Polpenazze, con una finestra sempre aperta sulle partite grazie ai collegamenti da bordocampo: alla conduzione, tra gli ospiti e vicino al terreno di gioco si alterneranno fino alla finale di sabato 11 luglio tutti i principali volti che raccontano il calcio per l’Editoriale Bresciana.

A Polpenazze tornano le telecamere di Teletutto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma da qualche stagione ormai anche il sito internet del Giornale di Brescia racconta le principali manifestazioni grazie alle dirette «streaming» con le telecamere puntate sui campi da gioco e i nostri giornalisti al microfono per le telecronache. È il caso in particolare di Maclodio – torneo unico per la sua formula, senza gironi, con le 16 formazioni al via che subito si divideranno in due tabelloni, vincenti e perdenti – per cui anche per la 47esima edizione tutti i match andranno in streaming su GdB.it. Da Mezzane di Calvisano, invece, i live sul sito saranno a luglio per le fase conclusivi di un torneo in ascesa.