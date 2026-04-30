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Torneo notturno di Polpenazze, il dado è tratto: ecco i gironi

Tutti a caccia dell’ambito trofeo che lo scorso anno fu vinto da Utr: sorteggiati i raggruppamenti, via alle danze il 21 maggio
Enrico Passerini
Un momento del sorteggio del Notturno di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it
Un momento del sorteggio del Notturno di Polpenazze - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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