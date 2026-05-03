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Serie D: Breno ai play out contro il Pavia, Pro Palazzolo ai play off

I camuni affronteranno in casa domenica prossima la squadra allenata da Antonio Filippini potendo quindi contare sul fattore campo, mentre i franciacortini saranno impegnati in trasferta contro il Lentigione
Gianluca Magro

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Castelli ha messo a segno la prima rete del Breno - Foto Newreporter Mazzocchi @ www.giornaledibrescia.it
Castelli ha messo a segno la prima rete del Breno - Foto Newreporter Mazzocchi @ www.giornaledibrescia.it

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