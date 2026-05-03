Desenzano, ora è tutto vero: prima storica promozione in serie C
I gardesani travolgono a Vimercate il Sangiuliano City: finisce 5-0, protagonista assoluto uno scatenato Gagliano. È il terzo salto tra i pro di una bresciana negli ultimi quattro anni
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Desenzano, gioia promozione
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