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Desenzano, ora è tutto vero: prima storica promozione in serie C

I gardesani travolgono a Vimercate il Sangiuliano City: finisce 5-0, protagonista assoluto uno scatenato Gagliano. È il terzo salto tra i pro di una bresciana negli ultimi quattro anni
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

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Desenzano, gioia promozione
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Desenzano, gioia promozione

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