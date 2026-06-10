Nuovi ripescaggi: in Terza anche le perdenti play off possono fare festa

La solita estate d’attesa, se si parla di ripescaggi. Ma per qualcuno è già tempo di festa: la conclusione dei triangolari regionali play off dalla Promozione alla Seconda categoria (con i play off di Terza già terminati da tempo), consente infatti di stilare le graduatorie per i ripescaggi nelle categorie superiori.
Regole cambiate
Da valutare due aspetti: i posti a disposizione e il regolamento che consente di stilare la classifica. Dalla Promozione alla Seconda è cambiato tutto: il primo criterio nelle tre graduatorie che si formano (quella delle prime, quella delle seconde e quella delle terze nel triangolare) è la differenza reti nel triangolare, seguita dai gol fatti nella stessa post season e solo a quel punto dalla media punti in stagione regolare, infine dal piazzamento conquistato in campionato. In Terza, invece, il «gioco» è meno complesso: prima conta il piazzamento in campionato e dopo la media punti, seguita dalla differenza reti generale.
Entriamo ora nel vivo: dalla Promozione all’Eccellenza non ci sono ad oggi posti, perché la regina delle categorie perderà sei caselle nel prossimo torneo, col passaggio (richiesto da Roma) da 54 a 48 squadre. In standby c’è il Lodrino, che pur avendo vinto il gironcino finale deve attendere che si liberino due posti, mentre il Cividate Pontoglio non ha chance. Anche dalla Prima alla Promozione non ci sono, oggi, posti al di fuori dei quattro destinati alle vincenti triangolare. Spera la Bagnolese, che è sesta, e ha bisogno di due «buchi» per festeggiare il salto.
Scendendo il tappo si… stappa. Ed arrivano buone notizie: dalla Seconda alla Prima sono 11 i posti e possono già festeggiare Pavoniana (che ha vinto il triangolare) e Borgosatollo (secondo nel triangolare), rispettivamente quinto e undicesimo. Più indietro il Passirano, ventesimo.
Più possibilità
Dalla Seconda alla Terza ci sono ben 18 ripescaggi oltre le vincenti finale play off. Fanno festa le perdenti finale Virtus Rodengo, Atletico Provaglio e Pozzolengo, ma persino per New Team, Virtus Rondinelle e Atletico Bassano, uscite in semifinale, sembrano esserci chance.