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«Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti

L’ultimo top&flop della stagione: Serle e Valtrompia in paradiso, vittoria amara per il Deportivo Fornaci
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

I giocatori del Serle portano in trionfo l'allenatore Mocinos - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
I giocatori del Serle portano in trionfo l'allenatore Mocinos - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Seconda categoria.

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