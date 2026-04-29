«Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Seconda categoria.
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