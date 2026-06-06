Lodrino completa l’opera: batte pure il Garlasco ed è vera «Eccellenza»

Il Lodrino vince il girone 2 di Promozione e adesso attende di conoscere la composizione degli organici della prossima stagione di Eccellenza e i criteri dei ripescaggi per capire se l’anno prossimo potrà misurarsi al piano superiore. Dopo il blitz di Agrate Brianza , la formazione del presidente Bettinsoli concede il bis regolando in casa anche il Garlasco.

Calcio Play off regionali Promozione Lodrino - Garlasco - Foto@newreporteralcio

Un campionato di spessore

Contro i pavesi, i valtrumplini hanno vinto ancora con merito suggellando una seconda parte di campionato di assoluto spessore: il Lodrino è stata la sorpresa di questa stagione. Da dicembre, la squadra di mister Pellegrini ha inanellato, infatti, una serie di venti risultati utili consecutivi ottenendo un risultato di prestigio con un organico molto giovane. «Siamo molto contenti, abbiamo raggiunto un obiettivo che non ci eravamo prefissati - commenta entusiasta il presidente Felice Bettinsoli. Adesso aspettiamo notizie ufficiali dalla Federazione».