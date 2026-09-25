Zambelli e il Brescia: «L’ho fatto per cuore e per aiutare i creditori»

«Perché? Il concetto è chiaro: quando ci sono persone che avanzano dei crediti, il fatto di poter dare una mano è la motivazione principale che mi ha spinto a farlo. Poi, c’è anche la parte affettiva perché verso quella storia c’è tanto dentro di me». Marco Zambelli ha voluto spiegare le ragioni della scelta di accettare il ruolo di collaboratore tecnico del Brescia Calcio.
Le considerazioni
L’ha fatto all’interno del Laboratorio Lanzani, in via Milano: «Ne ho sentite di tutti i colori in questo periodo, ma la verità e che ho pensato che se avessero sputato ancora su quella storia non ce l’avrei fatta. Mi è stato chiesto aiuto dal curatore fallimentare che è stato chiaro dicendomi che non c’è un progetto sportivo dietro a tutto questo. Così ho pensato che se tutto questo avviene per guidare il Brescia verso una dolce morte, lo voglio accompagnare io per mano sapendo che gli ultimi ad indossare quella maglia saranno dei bambini. Dentro questa matricola ci sono tante storie: la mia, quella di tanti giocatori, la vostra che avete fatto migliaia di chilometri, quella di tanti tifosi che si sono tramandati la storia del Brescia. In questi giorni ho respirato tantissima diffidenza, ma se c’è ancora qualcosa di buono da fare perché un domani possa “unire”, perché no?».
Scelta di cuore
E ancora: «Ho fatto una scelta di cuore come feci nel 2015 (quando lasciò sul tavolo un anno di contratto e tanti soldi per aiutare la società, ndr) e l’ho fatto per quello che sento per Brescia e il Brescia. Non ho mai fatto scelte per far del male al Brescia, questo mai. Non ho e non ho mai avuto contatti con la vecchia società per questo, il curatore stesso mi ha garantito che è solo il Tribunale il mio interlocutore.
Una scelta che ha deciso di comunicare in primis all’Union Brescia e alla tifoseria organizzata: «Ho parlato subito con il presidente Pasini della cosa così come ho fatto con i tifosi. L’ho fatto perché per me era giusto farlo. Sono state due conversazioni tranquille. Se avevo paura che la mia storia personale si sporcasse? Ne ho avuta tanta, per notti non ho chiuso occhio al pensiero. Fondamentale è stato l’appoggio della mia famiglia. Ho messo tutta la mia storia di vent’anni sapendo che correvo un grosso rischio; però, se non lo facciamo per le cose in cui crediamo, per cosa lo facciamo? Io mi sono mosso per il Brescia Calcio prima ancora che nascesse l’Union, la faccia ce l’ho sempre messa anche in passato».
Il logo e la «V»
Due squadre di Esordienti che giocheranno dalla settimana prossima sui campi di Capriano e Poncarale: «Siamo affittuari. Gli allenatori sono quelli già presenti all’interno delle squadre. La maglia? Avrà certamente il logo, la V non so perché l’obiettivo non è quello di ostentare i simboli. Il mio mandato ha termine il 31 dicembre e non scenderò mai in campo; oggi sono un consulente del Tribunale e questo non confligge con il mio operato nella Voluntas che continuerà con lo stesso impegno».
Una cosa più d’altre preme all’ex capitano delle rondinelle: «Ci tengo solo che non vengano attaccate le famiglie, che hanno capito il perché lo facciamo e senza promesse per il futuro, e i bambini. Bambini che prendono tutto questo come una bella avventura». La chiosa è ribadire un concetto: «Tutto questo nasce nella speranza che alla fine sia davvero una cosa che porti ad un’unione».