Zambelli riparte dalla Voluntas Brescia: è il nuovo direttore tecnico

Nuovo percorso professionale per l’ex rondinella e storico capitano del Brescia Marco Zambelli. Chiusa da qualche mese la parentesi sul campo dove è stato allenatore della Primavera del Brescia femminile, «Zambo» riparte dalla scrivania e dunque da un incarico dirigenziale: è infatti il nuovo direttore tecnico e club manager della Voluntas, la società che da pochi mesi è diventata di totale proprietà della famiglia Esposito: papà Agostino, presidente, e i suoi tre figli calciatori Salvatore, Sebastiano e Pio tutti a vario titolo coinvolti nella crescita e nel percorso della società che li ha proiettati nel calcio che conta.

Il curriculum

Marco Zambelli avrà così l’opportunità di mettere a frutto i suoi studi in amministrazione e organizzazione aziendale: è laureato in materia. Al curriculum aggiunge anche un master in sport and management, oltre che avere licenza Uefa A. Il tutto, da miscelare con la sua grande esperienza maturata sul campo a partire dai suoi trascorsi di giocatore dotato di leadership e carisma e dalle spiccate doti umane.

«La nomina di Zambelli – 40 anni compiuti – è stata fortemente voluta dalla proprietà. Una scelta – si legge in un comunicato che rappresenta un’ulteriore conferma della volontà della società di investire sulle proprie risorse e sul futuro del club». Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa di presentazione di Zambelli nel nuovo ruolo col quale inaugura una nuova era dal punto di vista personale oltre che per il club la cui missione è esclusivamente rivolta al calcio giovanile.