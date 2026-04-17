Germani sfida Trieste, Cotelli: «Tra le gare più difficili dell’anno»

Alle 18 di domenica, al PalaTrieste, la Germani gioca uno scontro diretto contro i giuliani dell’ex Taccetti. È uno scontro da zona play off, anche se la Pallacanestro Brescia (all’andata vittoria di 23 punti) si trova a difendere il secondo posto, mentre i biancorossi sono a -12, al sesto posto. È previsto l’esordio di Nunn, nuovo arrivato, solo in panchina a Venezia con la Reyer, per qualche minuto.

La conferenza

«È comunque tra le partite più difficili della stagione – afferma il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –. Ci dovremo far trovare pronti. Veniamo da una grande vittoria a Venezia contro la Reyer, ma non possiamo prendere alcunché sotto gamba».

A proposito del nuovo arrivato. «Abbiamo sfruttato questi giorni per inserirlo al meglio – prosegue l’allenatore –. Più che nel nostro sistema, che ha le proprie complessità, dovrà inserirsi nel mondo della pallacanestro europea».

Brescia può davvero provare chiudere almeno seconda. «Adesso arrivare tra le prime due è un obiettivo reale – conferma Cotelli –. Ci sono ancora quattro partite difficili. Cercheremo di affrontarne una per volta. Consapevoli della nostra posizione, ma senza pensarci troppo».