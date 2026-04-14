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Germani, ecco Nunn: «Posso essere la scintilla dalla panchina»

Daniele Ardenghi
Ventitré anni da compiere, arriva dagli Austin Spurs di G-League: «Sono un tiratore, ma voglio espandere le mie qualità a livello di playmaking. Posso imparare molto da Ivanovic»
Jayden Nunn, ultimo arrivato in casa Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Jayden Nunn, ultimo arrivato in casa Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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Ecco Jayden Nunn. Ventitré anni da compiere, proveniente dagli Austin Spurs di G-League, ha già assaggiato il campionato italiano, pur rimanendo in panchina, nella vittoria di sabato della Germani al Taliercio, contro la Reyer Venezia.

Le qualità

È play-guardia, di fatto sostituisce Massinburg, infortunato e, quest’anno, mai al top. Più play o più guardia? «Sono un tiratore – racconta Nunn –. Ma voglio espandere le mie qualità anche a livello di playmaking. Posso imparare molto da Ivanovic. Mi ha impressionato moltissimo la sua qualità di dominare il ritmo del gioco nei momenti cruciali».

Un momento della presentazione - © www.giornaledibrescia.it
Un momento della presentazione - © www.giornaledibrescia.it

Nella G-League la difesa non è prioritaria, «ma la mia formazione al College mi ha dato molto anche da questo punto di vista. E vedere come la Pallacanestro Brescia ha vinto la gara partendo dalla difesa nel secondo tempo mi ha esaltato. I miei nuovi compagni sono stati bravissimi a tenere duro nei momenti di difficoltà. Il Taliercio? Che grande atmosfera…».

Le ambizioni

La scelta di cambiare vita e gioco, scegliendo l’Italia e la serie A? «Mi sono preso del tempo per pensarci – racconta l’esterno –. Poi ho deciso di accettare, per espandere le mie capacità di gioco, per crescere. So di giocare in una squadra con grandissima intelligenza. Posso essere la scintilla dalla panchina, anche se non sono abituato a entrare a gara in corso. Posso imparare tanto e darò tutto ciò che ho, ogni volta che coach Matteo Cotelli mi metterà in gioco. Cercherò di giocare come se fosse l’ultima occasione che ho».

Curiosità? Ha giocato l’ultima gara ufficiale lo scorso 4 aprile, in G-League. È sposato dallo scorso luglio. Sua moglie lo raggiungerà a Brescia giovedì. Oggi, martedì, ha sostenuto il primo allenamento con la squadra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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