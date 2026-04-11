Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Strapotere Burnell: Germani schianta Venezia, finisce 89-74

Marco Mezzapelle
Brescia passa al Taliercio grazie a un sontuoso quarto periodo: la vittoria vale il primo posto in solitaria momentaneo
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Serie A, gli scatti di Venezia-Germani
    Serie A, gli scatti di Venezia-Germani - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
AA

È un capolavoro quello che dipinge la Germani in laguna. Brescia schianta la Reyer Venezia al Taliercio grazie ad un quarto periodo da urlo. A Mestre finisce 74-89. Un uomo solo al comando: Jason Burnell, autentico mattatore della serata con 28 punti. Camice bianco e bisturi per Nikola Ivanovic, decisivo nell’ultimo parziale con tre siluri chirugici che di fanno hanno chiuso a doppia mandata il match.

Brescia vince e torna momentaneamente in vetta da sola nella serata in cui Matteo Cotelli si affida alla «banda bassotti», sacrificando Bilan e Ndour per il quintettino e con capitan Amedeo Della Valle tenuto in panchina mai come stasera a causa dei quattro falli commessi.

Il match

Alla palla a due è la Reyer che prova ad imporre i propri ritmi, le scorribande di Cole e Valentine vengono replicate da un inizio positivo del rientrante Demetre Rivers. Brescia trova il primo vantaggio al minuto tre, con il suo capitano Amedeo Della Valle che con i due punti segnati supera nella classifica all time dei marcatori in Serie A papà Carlo a quota 4.663. Venezia ritrova però subito l’atteggiamento giusto, ancora Cole supportato da Parks scavano il primo minisolco che regala il +6 a Venezia.

Serve ancora Rivers a fermare il parziale degli orogranata. Bilan e Della Valle si scuotono, Brescia torna a contatto con il primo periodo che si chiude sul 25-21. La ripresa delle ostilità è ancora a favore dei padroni di casa. Cotelli prova a mescolare le carte, Venezia con Tessitori prova ad accelerare ma è Mobio a stoppare la fuga (+8) dei lagunari con una tripla.

Bowman e Ward confezionano l’ennesimo mini break che rilancia la Reyer, Burnell attiva le quattro ruote motrici con la Germani che completa la rimonta a quota 35 con tre minuti da giocare prima dell’intervallo. Parks e Tessitori non ci stanno, Brescia ci mette una pezza dalla lunetta con i padroni di casa che fissano il risultato sul 46-41 al 20’.

La ripresa

Ndour apre le danze, Venezia torna con Cole e Parks con il terzo periodo che serve alla Germani per scrollare di dosso tensioni e paure. Venezia non allunga al punto giusto con Burnell che scalda i motori. Ultimo periodo, arriva l’opera d’arte. A dipingere il quadro ci pensa Jason Burnell, onnipotente, indemoniato, incontenibile. Chiodo e martello per appenderlo, e chi se non Nikola Ivanovic.

Tre fendenti di Johhny da Podgorica mandano in paradiso la Germani. Sul parquet del Taliercio Brescia banchetta, allunga e fa sua la supersfida di giornata. Una vittoria dal peso specifico clamoroso con un Jayden Nunn sorridente in panchina pronto a contribuire in questo rush finale di stagione. Germani eccezionale, Burnell di un altro pianeta e ora testa a Trieste per consolidare la vetta della classifica

Caricamento...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaReyer VeneziaVenezia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario