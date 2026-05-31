Play off, la Germani sfida Milano in gara-2: segui la diretta

«La Pallacanestro Brescia resta a Brescia». Così recita la nota del club circa il caso Matiasic, che più voci danno per pronto ad acquisire i diritti del club biancoblù, nonostante le smentite ufficiali. Resta a Brescia, si diceva, ma in che circostanze (ed, eventualmente, in quale categoria?).
Il tema del futuro, anche se non si vorrebbe, si sovrappone al campo, in attesa di gara-2 della semifinale play off contro l’Olimpia Milano, alle 20, al PalaLeonessa.
La Germani è sotto 1-0 nella serie. Con un ko, offrirebbe all’Olimpia il match point per la finale già in gara-3, mercoledì ad Assago. L’obiettivo sportivo è trovare la vittoria dell’1-1, mettendo a tacere le voci dell’extracampo per 40 minuti.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.