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Play off, la Germani sfida Milano in gara-2: segui la diretta

Brescia è sotto 1-0 nella serie: l’obiettivo è riportarla in parità. Sullo sfondo il caso Matiasic, le smentite ufficiali e i dubbi

Daniele Ardenghi Giornalista 31 maggio 2026 1 ' di lettura

Uno scatto di gara-1 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it «La Pallacanestro Brescia resta a Brescia». Così recita la nota del club circa il caso Matiasic, che più voci danno per pronto ad acquisire i diritti del club biancoblù, nonostante le smentite ufficiali. Resta a Brescia, si diceva, ma in che circostanze (ed, eventualmente, in quale categoria?). Il tema del futuro, anche se non si vorrebbe, si sovrappone al campo, in attesa di gara-2 della semifinale play off contro l’Olimpia Milano, alle 20, al PalaLeonessa. Leggi anche Germani, ecco gara-2 con Milano per non offrire subito un match point La Germani è sotto 1-0 nella serie. Con un ko, offrirebbe all’Olimpia il match point per la finale già in gara-3, mercoledì ad Assago. L’obiettivo sportivo è trovare la vittoria dell’1-1, mettendo a tacere le voci dell’extracampo per 40 minuti. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali. Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Germani Pallacanestro BresciaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...