Caso Germani-Matiasic, la società: «La pallacanestro resta a Brescia»

Voci che hanno spinto il gruppo storico degli Irriducibili , il principale del tifo Germani, a chiedere chiarezza . E chiarezza è arrivata con il comunicato societario di cui riportiamo integralmente il testo.

Le parole

«In cinque anni abbiamo costruito qualcosa di straordinario per Brescia, qualcosa che merita di essere ricordato e valorizzato. Non dimentichiamoci mai da dove veniamo e chi siamo.

Siamo a gara-2 della semifinale scudetto per il terzo anno consecutivo, con tre diversi giovani allenatori che hanno guidato questo percorso di crescita.

Oggi abbiamo bisogno soprattutto di serenità, quella serenità che i nostri uomini, prima ancora che i nostri giocatori, non hanno mai smarrito. L’allenamento odierno ne è stata l’ennesima conferma.

Pallacanestro Brescia resta a Brescia.

In vista della prossima stagione abbiamo già chiuso con due giocatori con passaporto italiano e siamo in piena trattativa con un terzo giocatore di passaporto estero.

Al termine dei play off, il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Brescia si riunirà per valutare la prossima stagione.

Ora, però, è il momento di guardare al presente e domani tutti a tifare al PalaLeonessa A2A. Godiamoci ciò che questi ragazzi hanno conquistato sul campo durante tutto l’anno, con impegno, sacrificio e orgoglio».