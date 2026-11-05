Orzinuovi voglia di derby, Cacace: «Felici che la sfida arrivi ora»

Non una semplice partita bensì un autentico evento. Meno due all’inedito derby che per la settima giornata del campionato di Serie B nazionale vedrà affrontarsi al PalaBertocchi la Logiman Orzinuovi e l’A2A Brescia. Una prima assoluta cui i biancoblù orceani vogliono presentarsi con l’abito migliore. A guidare le fila sul parquet è capitan Alberto Cacace.
La guardia ligure è leader indiscusso del roster orceano, pronto ad incrociare le armi con i più quotati avversari: «La settimana di allenamenti è stata proficua, seppur siamo ancora a ranghi incompleti. Il lavoro svolto si sta rivelando utile per arrivare pronti alla sfida con Brescia, una partita che si può definire di cartello tra due squadre che puntano al vertice. Nonostante la sconfitta contro Piazza Armerina, nulla è cambiato circa la considerazione ed il rispetto che nutriamo verso la squadra di coach Calvani. Peraltro, nonostante il ko, hanno ugualmente conservato il primo posto in classifica quindi il passo falso è stato tutto sommato indolore».
Carica
Cacace riconosce il valore dell’avversaria, ma certo non sente di partire battuto: «La Leonessa è senza dubbio la compagine più attrezzata e talentuosa del girone, ma, ancor di più quest’anno, il campionato appare all’insegna dell’equilibrio e dell’elevata competitività. D’altronde dopo sei giornate nessuna squadra è ancora imbattuta. Noi siamo reduci da un’occasione persa contro Piacenza e per questo siamo molto rammaricati. L’intenzione è quella di cercare subito il riscatto, battagliando per tutti i 40’. Certo, l’avversario è forse il peggiore, ma diversamente da ciò che si può pensare, siamo felici che questa sfida arrivi proprio ora. Società, squadra e tutto l’ambiente orceano sanno di affrontare un’avversaria che non c’entra nulla con la serie B ma proprio questo deve rappresentare uno stimolo per disputare una grande partita».
Da affrontare con le giuste armi: «Rispetto alla trasferta di Piacenza – osserva il capitano – non potremo permetterci leggerezze e disattenzioni. Nonostante la stagione sia solo all’inizio, siamo consapevoli che la durezza dell’incontro ricorderà quella di una sfida dei play off. Ci aspettiamo anche una cornice di pubblico importante, delle grandi occasioni. Ai nostri tifosi chiediamo di riempire il palazzo e, dal canto nostro, promettiamo massimo impegno e dedizione sperando di poter regalare loro una grande gioia».