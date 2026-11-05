Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
BasketGDB+

A2A Leonessa Brescia, Di Manno: «Pronti a capire chi siamo»

Per il vice di Calvani, «dopo lo schiaffone» arrivano partite che potranno dire molto
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Giuseppe Di Manno, vice allenatore di Marco Calvani - © Instagram Leonessa Brescia
Giuseppe Di Manno, vice allenatore di Marco Calvani - © Instagram Leonessa Brescia

Questione di schiaffoni. Quelli presi sul campo possono essere utili. Specie dopo cinque vittorie «imperfette», che forse hanno un pochino coperto i problemi, o hanno reso meno urgente la loro risoluzione. Il pensiero dell’assistente Giuseppe Di Manno, vice di coach Marco Calvani, è più o meno questo. Lo ha espresso nel corso della puntata di Basket Time andata in onda su Teletutto.

Sotto la lente, la partita persa 80-61 domenica scorsa al PalaLeonessa, contro Piazza Armerina. È quella la sconfitta che deve generare una reazione. È quello lo schiaffone che può servire. «Sapevamo – afferma Di Manno – che prima o poi il ko sarebbe arrivato. Non mi aspettavo una prestazione di questo tipo. Nelle primissime azioni abbiamo sbagliato tiri facili. In difesa siamo stati un po’ soft e abbiamo permesso ad Alibegovic di accendersi. Siamo tornati due volte a -4, ma gli avversari hanno sistematicamente punito alcune nostre sbavature. Nelle precedenti partite eravamo invece riusciti a gestire bene i possessi più importanti, o mettendo in campo buone difese o riuscendo a fare canestro».

Verso il derby

Dopo sei partite e con la settima nel mirino, il derby di domenica, alle 18, a Orzinuovi, Brescia può fare un piccolo bilancio.

È prima a pari punti con Ferrara e Lumezzane. Non è più imbattuta, mentre resta in testa a punteggio pieno l’altra big della categoria, la Virtus Roma, che domina nel girone B. A che punto è la Leonessa? «Lo scopriremo nelle prossime partite - sostiene il vice di Calvani -. La vittoria, fin qui, ha ammortizzato gli effetti di certe prestazioni poco convincenti».

Taglia

Tra le cose che l’A2A deve imparare a gestire e a trasformare in un vantaggio su tutti i fronti c’è la stazza del proprio reparto lunghi. Burns, Da Ros, Lombardi e Bedin sono giocatori alti e grossi. Nessuno, in categoria, ha un tonnellaggio simile. «Chiaramente - fa notare Di Manno - questa è un’arma a nostro favore. Ma ci vuole tempo prima di saperla veramente usare. Riuscire a creare la giusta alchimia tra lunghi e tra i lunghi e il resto della squadra è tra le cose più difficili nella pallacanestro. Tutto dipende da come attacchi i cambi e da come ti passi la palla».

E Orzinuovi? «Ha giocatori intercambiabili - afferma ancora l’assistente -. Non gioca in modo troppo diverso da Piazza Armerina. Dà pochi riferimenti. Dovremo limitare la corsa dei nostri avversari e imporre il nostro ritmo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
A2A Leonessa Bresciaserie B nazionaleGiuseppe Di Mannoassistente allenatoreBasket TimeBresciaGiuseppe Di Manno

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
"Oltre i numeri""Oltre i numeri"

Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d'azienda.

Il volume in edicola
SponsorizzatoIl Natale di Giustacchini diventa una fiabaIl Natale di Giustacchini diventa una fiaba

Allestimenti immersivi, laboratori e solidarietà. Tutto nel segno dello Schiaccianoci