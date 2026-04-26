Germani per un pezzo di storia: battere Treviso significa record

Maledetti e benedetti siano i paragoni con lo scorso anno. Che Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa ha - anche comprensibilmente - bandito dalla prima di campionato, ma che per forza di cose tornano.

Il rappresentate della proprietà si espresse così dopo a prima, stentatissima vittoria in campionato, a Treviso, oggi avversaria della Pallacanestro Brescia. La sincronicità del tutto fa un certo effetto.

Se guardiamo al finale della passata stagione, poi terminata con la storica finale scudetto disputata con la Virtus Bologna, Brescia aveva un percorso in discesa. Oggi non si può dire altrettanto, ma ci sono analogie. Treviso è molto inferiore, ma ha l’acqua alla gola. La trasferta di Tortona potrà riservare un sacco di insidie. L’ultima in casa contro la Dinamo Sassari potrebbe essere una partita contro una squadra già retrocessa, o con più di un piede in A2. L’obiettivo numero 1 è mettere al sicuro il secondo posto - basta un successo su tre gare, sarebbe record societario - ; l’obiettivo numero 2 è vincerle tutte sperando in almeno uno scivolone della Virtus Bologna, per vincere la stagione regolare.

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Un anno fa la squadra di Poeta doveva blindare il terzo posto ed era chiamata a «essere sé stessa e basta», perché sarebbe bastato, in casa con Reggio Emilia, a Sassari contro la Dinamo già salva (senza Ndour, ma con un eccezionale Mobio) e in casa con Treviso (altrettanto salva e tranquilla). Arrivarono tre vittorie serene.

Insomma, i parallelismi ci sono sì e no. Ciò che resta identico è che la Germani può vincere «anche solo» essendo sé stesa, almeno le prossime due gare in casa. A Tortona sarà comunque durissima.

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È inevitabile ragionare su Reyer Venezia-Olimpia Milano, sempre in programma oggi. Chi vince, probabilmente, si prende il terzo posto. Poi si apre il maxi-tema dei calcoli: arrivo primo e rischio di beccarmi una big (Bologna o Milano) in semifinale, pur col fattore campo a favore, o arrivo secondo e sbatto le sopra citate corazzate dalla stessa parte del tabellone? Sul tema, ciascuno ha la propria - legittima - opinione.

Da sapere

Germani-Treviso, gara valida per la ventottesima giornata di regular season, terzultima di campionato, è in programma oggi, alle 19, al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Prova di forza

La Germani è reduce da tre vittorie consecutive molto importanti. Quella in casa con Napoli e, soprattutto, le due maturate in trasferta nel viaggio potenzialmente horror a Est, che la squadra di Cotelli ha trasformato in qualcosa di trionfale: trafitta la fortissima Reyer Venezia, battuta la potenzialmente insidiosissima Trieste.

Nel frattempo qualcosa è cambiato. Massinburg è considerabile out per il resto della regular season, anche se può essere che ritorni verso l’ultima di campionato (10 maggio, al PalaLeonessa, con Sassari). Il punto è che, dopo una stagione così costellata da infortuni e rientri troppo timidi, potrebbe avere più senso puntare sul nuovo arrivato Jayden Nunn. Solo che quest’ultimo s’è preso una botta all’occhio in allenamento e oggi rischia di restare solo in panchina. I suoi giorni cruciali per l’inserimento non in un altro sistema rispetto a quello della G-League, quanto piuttosto in un altro «sistema solare» a livello cestistico sono stati rovinati. La speranza è che sia recuperabile quanto prima, per capire se quanto si è intravisto a Trieste può essere sviluppato (6 minuti in campo, un po’ di paura, una tripla a segno, una tripla sbagliata, playmaking finalizzato a non far danni, una penetrazione corretta a canestro da Burnell, mentalità giusta, fisico gracile) o meno.

Intanato c’è Treviso. Che ha cambiato marcia e vuole chiudere la pratica salvezza. Torneranno in campo «i soliti». Quelli a cui è stato tirato il collo, per forza di cose. Quelli che non perdono mai. Il gruppo dello scorso anno. E quindi, volenti o nolenti, il paragone torna, ancora una volta. Che sia ottobre o fine aprile.