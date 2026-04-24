Verso Germani-Treviso: storia recente di sfide mai banali

Giornata numero 28 di campionato. Testacoda. Germani seconda (appaiata al primo posto alla Virtus Bologna, dietro per scontri diretti) a 40 punti. Treviso ultima (penultima a pari punti, 14, con la Dinamo Sassari). Si gioca dopodomani, domenica, alle 19, al PalaLeonessa.

Per la Pallacanestro Brescia un successo significherebbe tanto. Significherebbe blindare aritmeticamente il secondo posto (e sarebbe record societario, risultato clamoroso). Per la Nutribullet ci sono in ballo punti pesanti nel testa a testa con i sardi (che, però, proprio in questo turno, riposano, e rischiano davvero tanto di essere la squadra candidata alla retrocessione).

Un lungo excursus sui tanti incroci tra le due squadre sarebbe dispersivo. Può bastare ricordare che si è trattato di incroci raramente banali, specie in tempi recenti. Eccone alcuni.

Nel tempo

In primo luogo, alla terzultima di campionato arriva il re-match della prima, al PalaVerde, quando Brescia vince al supplementare 102-100 (5 ottobre 2025) una gara che, sotto diversi punti di vista, meriterebbe di perdere.

Lo scorso è stato l’anno del «panda». A Treviso allena Frank Vitucci. All’andata, il 4 gennaio 2025, vincono i veneti 86-84 un’altra partita giocata non benissimo dalla (comunque) molto lanciata Germani di Peppe Poeta. L’allenatore avversario si sfoga dopo la sirena e allude ad Amedeo Della Valle, a suo avviso tutelato «come i panda» dagli arbitri. Il ritorno è all’ultima di regular season, l’11 maggio 2025. La Nutribullet è tranquilla, Brescia lotta per difendere un terzo posto che - poi ottenuto - avrebbe lanciato i biancoblù verso i play off, terminati con la storica finale scudetto disputata con la Virtus Bologna. Della Valle e compagni sgretolano gli avversari 114-91. Festeggiano. Adv porta sul parquet un simbolico panda.

Jason Burnell, decisivo a Trieste - Foto Lodolo-Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it

Con un ampio salto indietro nel tempo, c’è un successo al PalaVerde che ha grande significato. Risale al 27 dicembre 2021. Parliamo di un’altra epoca. Siamo nella prima stagione di Alessandro Magro. Siamo all’inizio dell’incredibile serie di quattordici successi consecutivi della Germani, che portano la squadra dai bassifondi della classifica al terzo posto con miglia marine di vantaggio sul quarto.

La squadra capitanata da David Moss vince 94-69. La pandemia incide, gara sì-gara no, su quel campionato. Nell’occasione, incide in particolare, Brescia è priva di Petrucelli ed Eboua, positivi. Treviso, invece, è senza Akele, che dall’anno successivo sarebbe diventato un giocatore molto importante per Brescia. Niente Covid: ha un problema a un occhio dopo aver ricevuto un violento colpo, alcuni giorni prima. La Germani mette in campo una prestazione di «onnipotenza». Della Valle fa registrare il proprio career high con 34 punti (8/15 da tre).

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Magro getta in campo tutti i giovani giocatori che si sono impegnati in settimana per sopperire alle assenze. Secondi premio in campo per Corona, Mobio (il fratello minore di Joseph, che ieri non ha potuto prendere parte all’appuntamento su Teletutto con Basket Time per ragioni famigliari), Djiya Biatcha, Rodella. Il successo è esaltante e, soprattutto, è tra i primi di una striscia clamorosa.

Stavolta, in palio, ci sono cose diverse. Mentre, per forza di cose, si penserà (almeno un pochino) a Virtus Bologna-Trieste delle 18.30. Se la Germani vincesse e le Vu Nere perdessero, sarebbe primo posto in solitaria con ancora 80 minuti da giocare.