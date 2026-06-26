Desenzano, il Big Ballers Festival celebra il basket di strada

Due giorni di sport e musica al Parco del Laghetto, il 27 e 28 giugno. Gli organizzatori sono i due fratelli Vittorio e Giulio Morigi: «Un evento per stare insieme»

26 giugno 2026 1 ' di lettura

I fratelli Vittorio e Giulio Morigi, organizzatori dell'evento Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Big Baller BrothersDesenzano del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...