Desenzano, il Big Ballers Festival celebra il basket di strada

Il basket di strada protagonista a Desenzano del Garda. Con l’agonismo, ma anche con la voglia di stare insieme e di fare festa. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno al Parco del laghetto, dalle 10 alle 22: «Big Baller Brothers» è il nome dell’evento, organizzato da due fratelli, Vittorio e Giulio Morigi.
Il programma
Al centro di tutto c’è il basket, con una formula pensata per aprire le porta tanto ai giocatori esperti quanto alle nuove generazioni: ci saranno un torneo 3 contro 3 «senior» e sfide giovanili «under» con formula 5 contro 5. In palio c’è un montepremi da 1500 euro.
Allo spettacolo delle partite si aggiungerà quello dello street basket con il «3-point contest» – la gara dalla lunga distanza - e quella delle schiacciate. E poi musica e un’area ristoro affidata al food truck «Cavaz lo spiedo con la camicia».
Gli organizzatori
Il Big Baller Brothers sarà «un weekend interamente dedicato al basket e allo show – spiegano i due fratelli organizzatori –. Il cuore è il torneo 3v3 Senior, ma abbiamo voluto affiancargli le sfide giovanili Under in formato 5v5: vogliamo che ci sia spazio per tutte le età».
Per gli spettatori, «i due momenti più spettacolari saranno il 3-point contest e la gara delle schiacciate», aggiungono. Per tutti, ci sarà «musica per tutta la giornata e un’area ristoro con il nostro food truck ufficiale. L’idea è che la gente resti, non solo per la palla a spicchi ma per stare insieme. Chi vuole seguirci e iscriversi ci trova su Instagram, @bx3brothers».