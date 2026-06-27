Caso Germani, Dan Peterson: «Spero che Brescia risorga, così non è giusto»

«Per prima cosa, spero che il basket a Brescia non sparisca. Vorrei ripartisse, non so da dove e spero di scoprirlo presto». Lo afferma Dan Peterson, leggendario coach americano, figura pubblica, commentatore tv, oggi novantenne. Da queste parti è un «amico». Spesso al PalaLeonessa, c’era anche un suo videomessaggio in apertura alla proiezione del docu-film L’Onda Blu, che ha celebrato il decennale della promozione del Basket Brescia Leonessa in serie A.
«Forse questa operazione (la Pallacanestro Brescia acquisita da Paul Matiasic, che la porta nella Capitale e crea la Maxima Roma, ndr), in qualche modo, potrà in qualche modo… girare a favore di Brescia. E magari riportare al centro Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti, che hanno riportato la pallacanestro a Brescia. Dove, tra l’altro, esiste un gioiellino chiamato PalaLeonessa. Mi immagino loro due coinvolti in un nuovo progetto che riparte dal basso. E che, chissà, col tempo, potrà tornare al massimo livello».
Peterson esprime dolore, perché a sparire è una realtà «che ha centrato semifinali e una finale scudetto, risultati di assoluto prestigio per una città che non è equiparabile ad altre piazze di basket».
E tutta l’operazione? Una squadra che sparisce per logiche economico-finanziarie, fa bene al movimento italiano? «Per me è terribile. Io vengo dal campo – ricorda Peterson – e questa operazione fa male a tutto il panorama cestistico italiano. La serie A la ottieni sul parquet, non con un bonifico. Provo a fare l’esempio di Cremona. Se la società sceglie di chiudere i battenti, che venga promosso qualcuno dalla A2. Ci vorrebbe una legge del Governo, del Coni o della Fip stessa che impedisca il meccanismo che viene invece ora messo in atto».