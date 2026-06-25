Caos Germani: chance di permanenza a Brescia vicine allo zero

Le chance di permanenza della Pallacanestro Brescia in serie A sono sempre più ridotte a un lumicino. Si avvicinano allo zero. Lo spiraglio circa un eventuale asso nella manica di Ferrari è ristretto a un pertugio. E la speranza, per il momento, è più che altro legata a voci di ambienti vicini allo stesso Ferrari, che predicherebbe tranquillità. Ma il proprietario, contemporaneamente, risulta irraggiungibile da molte delle persone a lui di solito più vicine.
Intanto il Consiglio federale in programma per oggi, giovedì, si terrà invece la mattina di domani, venerdì. Uno spostamento che lascerebbe pensare a un’ulteriore presa di tempo da parte della Fip. La vicenda Trieste-Brescia-«Roma 2», infatti, non sarebbe stata digerita da alcuni attori della pallacanestro italiana, tanto per il concetto in sé (due squadre a Roma, si può spostare un titolo con questa finalità, e perché?), quanto per le modalità e per le tempistiche. Di qui la richiesta di vederci chiaro e di ottenere, eventualmente, azioni compensative da parte della Fip stessa. Come, magari, l’allargamento delle squadre di serie A a 18.
In ambiente bresciano, intanto, regnano invece rabbia e pessimismo. Nella nostra terra rimarrebbe attivo il settore giovanile (significava questo la famosa frase «La Pallacanestro Brescia resta a Brescia»?) con la vetrina dell’Ospitaletto di serie C per gli Under 19. La squadra potrebbe venire ripescata in serie B Interregionale, ha buone chance.
E i giocatori e i membri dello staff sotto contratto? Entrerebbero nel pacchetto dello spostamento a Roma. In teoria. Perché erano della Germani o erano stati presi dalla Germani con tot garanzie che la nuova realtà non è tenuta a offrire. Il discorso vale per Della Valle, Bilan (interessa a Verona), Veronesi (che potrebbe chiedere la rescissione) e Brown III, per nulla intenzionato a cambiare destinazione. A livello di staff, Moss potrebbe andare all’Olimpia Milano di Poeta. Poi ci sono Cotelli, Alberti e Lotesoriere. Tutti pronti ad allenare la Roma di Matiasic o a lavorare in quella squadra?
Ferrari
Intanto Ferrari è annunciato tra gli ospiti della cerimonia delle lauree dell’UniBs al PalaLeonessa, che si terrà domenica. Ci si aspettano, comunque, sue parole ben prima di quel giorno.