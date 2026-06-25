Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

Caos Germani: chance di permanenza a Brescia vicine allo zero

Il Consiglio federale spostato a venerdì mattina. L’operazione Trieste-Brescia-Roma 2 ha suscitato polemiche nell’ambiente cestistico: in città rimarrebbe il settore giovanile
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Loading video...
Tifosi preoccupati per il futuro del basket a Brescia

Le chance di permanenza della Pallacanestro Brescia in serie A sono sempre più ridotte a un lumicino. Si avvicinano allo zero. Lo spiraglio circa un eventuale asso nella manica di Ferrari è ristretto a un pertugio. E la speranza, per il momento, è più che altro legata a voci di ambienti vicini allo stesso Ferrari, che predicherebbe tranquillità. Ma il proprietario, contemporaneamente, risulta irraggiungibile da molte delle persone a lui di solito più vicine.

Intanto il Consiglio federale in programma per oggi, giovedì, si terrà invece la mattina di domani, venerdì. Uno spostamento che lascerebbe pensare a un’ulteriore presa di tempo da parte della Fip. La vicenda Trieste-Brescia-«Roma 2», infatti, non sarebbe stata digerita da alcuni attori della pallacanestro italiana, tanto per il concetto in sé (due squadre a Roma, si può spostare un titolo con questa finalità, e perché?), quanto per le modalità e per le tempistiche. Di qui la richiesta di vederci chiaro e di ottenere, eventualmente, azioni compensative da parte della Fip stessa. Come, magari, l’allargamento delle squadre di serie A a 18.

In ambiente bresciano, intanto, regnano invece rabbia e pessimismo. Nella nostra terra rimarrebbe attivo il settore giovanile (significava questo la famosa frase «La Pallacanestro Brescia resta a Brescia»?) con la vetrina dell’Ospitaletto di serie C per gli Under 19. La squadra potrebbe venire ripescata in serie B Interregionale, ha buone chance.

E i giocatori e i membri dello staff sotto contratto? Entrerebbero nel pacchetto dello spostamento a Roma. In teoria. Perché erano della Germani o erano stati presi dalla Germani con tot garanzie che la nuova realtà non è tenuta a offrire. Il discorso vale per Della Valle, Bilan (interessa a Verona), Veronesi (che potrebbe chiedere la rescissione) e Brown III, per nulla intenzionato a cambiare destinazione. A livello di staff, Moss potrebbe andare all’Olimpia Milano di Poeta. Poi ci sono Cotelli, Alberti e Lotesoriere. Tutti pronti ad allenare la Roma di Matiasic o a lavorare in quella squadra?

Ferrari

Intanto Ferrari è annunciato tra gli ospiti della cerimonia delle lauree dell’UniBs al PalaLeonessa, che si terrà domenica. Ci si aspettano, comunque, sue parole ben prima di quel giorno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaCaso MatiasicRomaTriesteBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...