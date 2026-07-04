Basket a Brescia, siglato l’accordo per l’acquisto di Nocera

Il passo fondamentale per la ripartenza immediata della pallacanestro a Brescia, dopo qualche patema per i tempi strettissimi in cui operare, è stato fatto. Questa mattina è stato siglato infatti l’accordo vincolante per l’acquisto delle quote della società Power Basket Nocera. La quale, come anticipato, per agevolare l’operazione biancoblù ha già depositato la richiesta ufficiale per l’utilizzo del PalaLeonessa di Brescia come sede di gioco.
L’ultimo tassello, quasi puramente formale, sarà il caricamento della pratica di iscrizione sul portale della Federazione Italiana Pallacanestro entro il termine perentorio del 7 luglio, data in cui si concluderà, a meno di sorprese imprevedibili, questa prima fase cruciale per assicurare la ripartenza immediata. Per gli altri dettagli burocratici come il passaggio effettivo delle azioni, il cambio di nome e di sede legale, la sottoscrizione dell’aumento di capitale e l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio di amministrazione.
Bragaglio
«Serviranno ancora circa due settimane – ha spiegato in una nota Graziella Bragaglio – nel frattempo, però, la macchina organizzativa non si ferma e da oggi possiamo finalmente iniziare a parlare di campo, di staff tecnico e di giocatori». Tra i passaggi burocratici dei prossimi giorni ci sarà anche quello del cambio di denominazione sociale, sostanzialmente la non banale scelta del nuovo nome per la squadra: «Sarà un momento emozionante che vogliamo condividere – ha specificato la Bragaglio – il nuovo nome nascerà da un percorso condiviso passo dopo passo con la nostra tifoseria e con il prezioso supporto di A2A».
Nel frattempo è stato delineato anche il nuovo CdA che sarà composto da 5 elementi: la presidente Graziella Bagaglio, il vicepresidente Enrico Zampedri e i consiglieri Mirko Busi, Giovanni Mazza e Davide Peli. La presidente ha voluto anche ringraziare chi, oltre ai componenti del CdA, ha creduto fin da subito in questa rinascita e farà parte dei soci: Fabio Zanardini, Francesco Bonera, Giuseppe Busi e Paolo Franceschetti.
Da qui ripartirà la nuova società cestistica cittadina, ma Graziella Bragaglio ci ha tenuto a specificare che «Non è il progetto di pochi, ma di un'intera città. Per questo motivo, già da lunedì contatteremo tutti coloro che negli ultimi anni hanno sostenuto con il cuore il basket a Brescia, per verificare la loro disponibilità a rinnovare l'impegno come soci o come sponsor. Subito dopo questa prima fase di prelazione, apriremo le porte a tutti visto che sono già tantissimi ad aver espresso la volontà di salire a bordo e di far parte di questa nuova, entusiasmante avventura».