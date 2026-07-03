Basket a Brescia: «Titolo a un passo». Per la panchina c’è Di Paolantonio

Ci siamo quasi, ma di fatto ci siamo. La pallacanestro a Brescia ha le basi per ripartire. Dopo il fondamentale incontro dell’altroieri pomeriggio nella sede del Gruppo Brixia, al Crystal Palace, la nuova società si è costituita, almeno nella propria forma embrionale, e lavora per ricominciare subito a giocare. Lo farà, salvo intoppi, dalla serie B Nazionale, terza categoria italiana, col titolo di Nocera. Ma tutto, in realtà, procede spedito, con grande unità d’intenti. Con ottimismo ed entusiasmo.
Le parole
«È stato fatto un primo passaggio tecnico per cui è stato creato il contenitore societario che, se tutto procede come previsto, acquisirà la società sportiva – afferma Graziella Bragaglio, presidentessa della nuova realtà –. Solo venerdì sera (stasera, ndr) sapremo se ci sono tutte le condizioni per sottoscrivere il contratto con Nocera. Se così sarà, lunedì si completeranno gli adempimenti necessari per iscrivere la ex Nocera al campionato di serie B Nazionale con indicazione di Brescia come sede di gioco. Gli ostacoli e i passaggi sono ancora molti, ma per il momento tutto procede come previsto».
Intanto, sottolinea ancora Bragaglio, «le richieste alla Fip Lombardia è alla Fip Campania sono state inoltrate. E i pareri ricevuti sono già favorevoli». La «newco» (nuova società) ha un nome provvisorio, sul quale vige il riserbo. Non sarà per forza il nome della nuova squadra, sul quale si ragionerà nel modo più inclusivo possibile. Ma quel che serviva adesso, il contenitore societario, appunto, è stato creato. Da lì possono partire richieste e firme. Il passaggio burocratico, non così banale, anche se banale sembrerebbe, c’è. Verrebbe da dire: il grosso è fatto.
Galassia in espansione
La stessa formazione societaria è in qualche modo provvisoria. Non perché traballante, ma in quanto «in divenire». In questo caso, solo in senso positivo. Si starebbe infatti delineando una sorta di «galassia in espansione» di figure economiche pronte a dar man forte al progetto seguito da vicino e con impegno dal Comune (e dal mondo istituzionale bresciano in generale) e che vede come presidente proprio Graziella Bragaglio. Attualmente, l’amministratore unico sarebbe Enrico Zampedri, che ha fatto gli onori di casa l’altroieri al Gruppo Brixia (altra realtà decisamente importante e florida accanto alla nuova società), garante di ogni passaggio.
Non ci sarà Mauro Ferrari. Da parte sua è in arrivo il titolo sportivo di Nocera. Ma non farà parte in alcun modo della newco che si sta creando, e che ha come imprese da annoverare tra i «padri fondatori» Mazza, Techne, Busi, Slingofer. Tra sponsor e aziende pronte a entrare in modo più diretto, si diceva, al momento si registrano moltissime manifestazioni d’interesse. Con A2A e Centrale del Latte vicine al progetto, nella forma concessa dalla natura stessa di entrambe le aziende. Insomma, con tutte le difficoltà del caso e con la lotta contro il tempo che resta un fattore reale, la Brescia del basket è già ripartita e lo ha fatto di slancio. Perché solo sabato scorso è arrivato un uragano, che ha però generato un contro-uragano di reazione, per la rinascita.
Spunta Di Paolantonio
Non è una prova, ma forse un mezzo indizio. Nello scorso, terribile mese, mentre Matteo Cotelli cercava – su mandato della Pallacanestro Brescia – di costruire la nuova squadra biancoblù, capitava che gli agenti gli chiedessero se stava parlando da head coach della Germani o della nuova Roma di Matiasic. Adesso c’è chi propone giocatori per Brescia a Emanuele Di Paolantonio, che è uno dei nomi più caldi per la panchina della squadra che sta per nascere in serie B Nazionale.
Il quarantaquattrenne di Teramo è volto noto e apprezzato a Brescia, dove si è fatto conoscere come primo assistente di Alessandro Magro dal 2021 al 2023. Con lui nel coaching staff, la Germani ha alzato la Coppa Italia a Torino. Dopo l’esperienza bresciana il teramano ha compiuto un mezzo miracolo da capo allenatore, proprio in B Nazionale, portando Imola ai play off quando la squadra era stata costruita per provare a centrare la salvezza. Poi una stagione a Cento in serie A2, e un altro pezzo di annata nella stessa piazza, terminato però anzi tempo.
No iscrizione, no titolo, no certezze «nero su bianco», quindi ogni cosa che riguarda il campo rientra chiaramente nella sfera delle ipotesi. La nuova Brescia dovrà dotarsi di general manager, mentre il club ha già costituito un «board» che si occuperà di questioni di tecniche, fatto da investitori e partner che conoscono la pallacanestro. In questo board Di Paolantonio è molto apprezzato tanto per le doti tecniche quanto per quelle umane.
Girano anche le prime candidature per il parquet. Perché la Brescia che verrà fa gola a tanti: al momento si presenta come una «fuori categoria» in B1. Ai nomi di Aradori, Sabatini e Laquintana si aggiunge quello di Erik Lombardi, ala italiana coloured di 201 centimetri, già a Brescia oltre un decennio fa e con un passato in serie A.