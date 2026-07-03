Basket a Brescia, Bragaglio: «Società operativa, avanti senza sosta»

Resta ancora qualche dettaglio da controllare, in particolare legato alla situazione patrimoniale della Power Basket Nocera, i tempi strettissimi dell’operazione di certo non stanno aiutando, ma l’inizio del nuovo corso per la pallacanestro a Brescia è sempre più vicino: «La strada è tracciata e il lavoro prosegue senza sosta – ha spiegato Graziella Bragaglio –. Le trattative con Nocera continueranno poi nel corso della giornata di domani e, se necessario, anche domenica, perché il tempo stringe e la nostra determinazione è totale».
Società operativa
Nel frattempo, però, a tempo di record è stato predisposto tutto il necessario: «Oggi è una giornata importante, uno di quei momenti che segnano indelebilmente il cammino della nostra nuova realtà cestistica. Con orgoglio e immensa soddisfazione, possiamo finalmente annunciarvi che la nuova società non solo è stata costituita, ma è già pienamente operativa» spiega la presidente, che esprime così tutto l’entusiasmo per essere ad un passo dal far ripartire immediatamente la pallacanestro a Brescia.
La donazione di Ferrari
Passaggio societario fondamentale quello messo a terra, come lo è quello della donazione ricevuta da parte di Mauro Ferrari che, come aveva promesso, ha messo a disposizione della nuova realtà la somma stabilita dall’accordo già chiuso per l’acquisto del titolo sportivo della Power Basket Nocera (realtà pienamente titolata a iscriversi al prossimo campionato di B1 nazionale).
«La donazione di Mauro Ferrari – ha proseguito Bragaglio – ci ha permesso di entrare nella fase finale della trattativa per l’acquisto delle quote di Nocera. Nel frattempo, muovendoci d’anticipo, abbiamo già presentato l’istanza ufficiale per poter far battere il cuore del nostro gioco sul parquet del PalaLeonessa di Brescia».
Presentata, quindi, anche la richiesta per l’assegnazione del PalaLeonessa da parte del Comune, che dovrebbe arrivare lunedì mattina: «L’ultimo, fondamentale tassello che ci consentirà di completare l’iscrizione al campionato, il cui termine perentorio è fissato per martedì 7 luglio – ha concluso la presidente Bragaglio –. Siamo a un passo da un sogno, uniti verso il traguardo. Continuiamo a crederci, insieme».