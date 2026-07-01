Al lavoro per il nuovo basket a Brescia, Bragaglio: «Ci vuole pazienza»

Piano 17 del Crystal Palace, sede di Gruppo Brixia (Zampedri è nel CdA), la riunione dura circa tre ore. Al tavolo i soggetti che stanno cercando di far ripartire la pallacanestro a Brescia. Graziella Bragaglio, in pectore il nuovo presidente. Poi rappresentanti delle aziende Mazza, Busi Group, Slingofer (in video conferenza), Techné, Bonera. Si lavora con tecnici alla rinascita, sia partendo da una sorta di nuovo codice etico, sia cercando di lottare contro i tempi della burocrazia.
Le dichiarazioni
«È un tavolo di lavoro – afferma Graziella Bragaglio –. Definisce le linee guida del nuovo percorso. Le ore che verranno saranno di lavoro intenso. Si definiranno dei profili e dei comitati interni a questo nuovo percorso». Il percorso ha una denominazione, presente in prima pagina sui fascicoli sul tavolo dell’incontro: New Basket Brescia. Non è il nome della nuova squadra, bensì una sorta di «titolo di lavoro».
Occhi su Nocera
Il titolo da acquisire? È quello di Nocera (B Nazionale). «Ci sono qui notai e avvocati. Il messaggio che deve passare è che bisogna aver pazienza», conclude Bragaglio. Quindi, fattivamente, oggi non si è chiuso alcunché. Ma la nuova realtà viaggia dritta e compatta verso un unico obiettivo.
Tanti i nodi da sciogliere, che sono invece legati a voci non confermate. Tra questi il settore giovanile (legato alla «vecchia» proprietà di Mauro Ferrari) e la squadra «satellite» di Ospitaletto, pronta a chiedere il ripescaggio in B Interregionale (B2).