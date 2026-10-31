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B Nazionale, Pollini Mvp in un ottobre che ha parlato bresciano

Tra i candidati Da Ros dell’A2A Leonessa Brescia e Piccone della Logiman Orzinuovi
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Lorenzo Pollini di Treviglio - © Instagram Lnp
Lorenzo Pollini di Treviglio - © Instagram Lnp

Il primo premio di Mvp del mese della serie B Nazionale, assegnato dalla Lnp, parla bresciano. Per tante ragioni, non solo per il giocatore a cui è stato assegnato. Ma partiamo da qui. Il migliore di ottobre, in assoluto, è Lorenzo Pollini. Prodotto delle giovanili della Pallacanestro Brescia (e bresciano), il ventenne gioca a Treviglio e ha viaggiato alla media di 15 punti a gara, cui ha aggiunto 1.6 rimbalzi e 3.8 assist. Il playmaker, tra l’altro, è vicecampione d’Italia, dato che era uno dei due Under della squadra che Peppe Poeta aveva portato alla finale scudetto al termine della stagione 2024-2025.

Statistiche alla mano

Pollini ha vinto con il 40% dei voti. Gli altri candidati erano Yancarlos Rodriguez, playmaker della Virtus Roma (32 anni, 9 punti, 4 rimbalzi, 3.4 assist), l’ala-centro dell’A2A Leonessa Brescia Matteo Da Ros (trentasettenne, 10.4 punti, 6.6 rimbalzi e 4.6 assist) e Fabrizio Piccone della Logiman Orzinuovi (play-guardia, 28 anni, 16.8 punti, 1.8 rimbalzi e due assist).

Indimenticato

Insomma, vince un bresciano e tra i candidati c’erano due giocatori di squadre bresciane.

Infine, il premio è alla memoria di Samuel Dilas, giocatore della LuxArm Lumezzane, scomparso nel 2023.

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