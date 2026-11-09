L’ardore orceano e la reazione biancoblù arrivata solo in parte

Al PalaBertocchi è Orzinuovi a fare festa al termine del primo derby bresciano della stagione di Serie B che ha rispettato le aspettative dal punto di vista del pathos. Gara giocata tutta sul filo dell’equilibrio con 17 parità e 41 sorpassi che si è decisa solo negli ultimi due minuti, quando avrebbe dovuto salire in cattedra il maggior tasso di talento dei biancoblù e invece è stato l’ardore orceano ad avere con merito la meglio.
L’uomo copertina è Davide Zilli, il 21enne scovato e sviluppato proprio dalla squadra orceana, che ha dominato la sfida con 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, tirando 8 su 10 dal campo. Suo anche il canestro che ha chiuso la gara, di strapotere fisico in avvicinamento, con diversi spettatori che hanno chiesto «Voglio quello che ha preso lui», come nella leggendaria scena di Harry ti presento Sally (dove si parlava di una lei).
Sono tanti i meriti della Logiman che, nonostante le assenze di Rogic e Oxilia, è riuscita ad imbastire una gara di alto livello producendo un secondo tempo da soli 32 punti concessi. Dall’altra parte, al netto delle assenze di Burns e Klanjscek, delle condizioni precarie di Nikolic (solo 4 minuti di campo) e di Vencato (al rientro dopo due settimane di stop), la reazione che ci si aspettava dopo il primo ko stagionale è arrivata solo in parte.
Il discreto primo tempo, soprattutto offensivo, non è bastato per violare il parquet orceano, ma soprattutto per scacciare la tempesta. La seconda sconfitta consecutiva è un ulteriore campanello d’allarme che non può essere ignorato considerando l’obiettivo stagionale. Nel frattempo, si sono separate a sorpresa le strade di Pesaro e del suo capitano Matteo Tambone: l’esterno 32enne torna così sul mercato e per una squadra come Brescia è d’obbligo almeno un sondaggio e un ragionamento in merito considerando il profilo del giocatore.