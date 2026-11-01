Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

A2A Leonessa Brescia horror, prima sconfitta stagionale

Al PalaLeonessa passa Piazza Armerina: finisce 61-80, bresciani scarichi fin dalle prime battute
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Coach Marco Calvani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Coach Marco Calvani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’A2A Leonessa Brescia conosce la prima sconfitta della stagione. Al PalaLeonessa, Piazza Armerina passa 80-61. Nel match di Halloween la prestazione dei biancoblù è horror. Pessime percentuali al tiro e ai liberi, specie nel primo tempo. Il tentativo di riscossa della ripresa viene spento dai siciliani, che vincono con gran merito. Brutta domenica per i 3.566 spettatori, dato record della stagione. Qualche coro anche dagli Irriducibili: «Noi vogliamo gente che lotta». Il top scorer del match è Alibegovic con 19 punti. In doppia cifra per Brescia Sabatini con 18, Da Ros (17) e Nikolic (10). Domenica, alle 18, il derby a Orzinuovi.

Il match

Il primo quarto è un bagno di sangue. Brescia sbaglia l’insbagliabile. Piazza Armerina ringrazia e, trascinata da Alibegovic, al 10’ è avanti 23-8. L’attacco bresciano è non pervenuto. La Leonessa prova a darsi una mossa nel secondo segmento di gara. Ma non riesce a portare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Le percentuali al tiro sono ancora molto negative. Un po’ di numeri di Brescia al 20’: 11/34 dal campo, 8/18 da due punti, 3/16 da tre, 2/10 ai liberi.

La ripresa

La reazione bresciana del secondo tempo non è esplosiva e immediata, ma c’è. Sabatini e Da Ros spingono la Leonessa fino al -4. I siciliani sono bravi a rimandare al mittente i tentativi di aggancio. Al 30’ è 59-53 Piazza Armerina. Sette le triple bresciane nel quarto. Le bombe di Benites e Cagliani propiziano un parziale di 11-4 per gli ospiti all’inizio del quarto segmento di gara. Il tentativo di rimonta bresciano viene così fermato. I siciliani amministrano il resto del quarto, e arriva il primo ko per la Leonessa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
A2A Leonessa BresciaPiazza Armerinaserie B NazionaleBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...