A2A Leonessa Brescia horror, prima sconfitta stagionale

L’A2A Leonessa Brescia conosce la prima sconfitta della stagione. Al PalaLeonessa, Piazza Armerina passa 80-61. Nel match di Halloween la prestazione dei biancoblù è horror. Pessime percentuali al tiro e ai liberi, specie nel primo tempo. Il tentativo di riscossa della ripresa viene spento dai siciliani, che vincono con gran merito. Brutta domenica per i 3.566 spettatori, dato record della stagione. Qualche coro anche dagli Irriducibili: «Noi vogliamo gente che lotta». Il top scorer del match è Alibegovic con 19 punti. In doppia cifra per Brescia Sabatini con 18, Da Ros (17) e Nikolic (10). Domenica, alle 18, il derby a Orzinuovi.
Il match
Il primo quarto è un bagno di sangue. Brescia sbaglia l’insbagliabile. Piazza Armerina ringrazia e, trascinata da Alibegovic, al 10’ è avanti 23-8. L’attacco bresciano è non pervenuto. La Leonessa prova a darsi una mossa nel secondo segmento di gara. Ma non riesce a portare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Le percentuali al tiro sono ancora molto negative. Un po’ di numeri di Brescia al 20’: 11/34 dal campo, 8/18 da due punti, 3/16 da tre, 2/10 ai liberi.
La ripresa
La reazione bresciana del secondo tempo non è esplosiva e immediata, ma c’è. Sabatini e Da Ros spingono la Leonessa fino al -4. I siciliani sono bravi a rimandare al mittente i tentativi di aggancio. Al 30’ è 59-53 Piazza Armerina. Sette le triple bresciane nel quarto. Le bombe di Benites e Cagliani propiziano un parziale di 11-4 per gli ospiti all’inizio del quarto segmento di gara. Il tentativo di rimonta bresciano viene così fermato. I siciliani amministrano il resto del quarto, e arriva il primo ko per la Leonessa.