A2A Leonessa Brescia, la «nuova fase» inizia a Piacenza

Forse, adesso, inizia una nuova fase di consapevolezza per l’A2A Leonessa Brescia, che domenica, alle 18, è impegnata a Piacenza per la nona giornata di regular season del girone A di serie B Nazionale.
Si tratta, tra l’altro, di uno scontro diretto in piena regola, dato che i biancoblù sono appaiati ai piacentini a quota 12, dietro Lumezzane. I valgobbini, tra l’altro, sempre domenica sono impegnati in un match fuori casa che è di sicuro insidioso, in Sicilia contro Piazza Armerina.
Assenze e presenze
Nuova fase di consapevolezza, si diceva. Adesso si sa che Klanjscek e Nikolic staranno fuori per un po’. Nell’imminente non ci saranno recuperi, si dovrà fare a meno di loro. Contemporaneamente, da venerdì è in gruppo il nuovo acquisto Tavernelli, play-guardia di grande esperienza (in categorie superiori). Il suo inserimento sarà per forza di cose progressivo (sarà tra i 12). In ogni caso, la Leonessa affronterà le partite di fine autunno-inizio inverno con una veste diversa. In cabina di regia Sabatini - tra le certezze di questo inizio stagione -, Santinon e lo stesso Tavernelli. Nello spot di guardia, posto che il nuovo arrivato può giostrare anche da «due», c’è Vencato. Che, non al meglio fisicamente, sta comunque stringendo i denti. E che con San Vendemiano ha sfoderato una prestazione da leone.
Il bresciano può agire anche da ala piccola, e in questi due ruoli si può disimpegnare pure Bazan, nel nome di una fluidità tattica che è tra le cifre di questa categoria.
Esperienza
Ma questo è anche un momento del campionato in cui Brescia ha un’idea più chiara dell’ambiente in cui si sta muovendo. Perché la prima sconfitta in campionato, il primo novembre contro Piazza Armerina (ko di 19 punti) ha dato uno schiaffo. E il successivo stop nel derby a Orzinuovi è stata prova del fatto che il precedente inciampo non fosse casuale.
Il concetto è stato ripreso recentemente da coach Calvani: «Questa non è una categoria da fioretto, bisogna sporcarsi le mani». E, allora, forse non tutti i mali sono venuti per nuocere. E, magari, l’A2A di scena oggi a Piacenza è, almeno mentalmente, più pronta a questo scontro diretto di quanto lo sarebbe stata una squadra reduce da sole vittorie, arrivate però dopo prestazioni scricchiolanti. Attenzione comunque all’Assigeco, formazione in formissima, che ha battuto in sequenza Fiorenzuola, Orzinuovi, Agrigento e Omegna. Vincere è fondamentale, ma serve il meglio. Lato indisponibilità, da verificare le condizioni di Burns.
Le formazioni
Brescia: Sabatini, Vencato, Bazan, Da Ros, Lombardi, Santinon, Tavernelli, Burns, Bedin, Frosini, Cabodevilla. All.: Calvani.
Piacenza: Toniato, Vettori, Pirani, Poggi, Cattivelli, Spagnolo, Reginelli, Ermelani, Picarelli, Giunta, Fragonara. All.: Ghizzinardi.