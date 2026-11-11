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L’A2A Leonessa Brescia torna alla vittoria, battuta San Vendemiano

Nonostante il batticuore nel finale è successo al PalaLeonessa con un Lombardi da 20 punti e 16 rimbalzi
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Lombardi, top scorer con 20 punti - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Lombardi, top scorer con 20 punti - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

La Leonessa Brescia batte la Rucker San Vendemiano nell’ottava giornata del girone A di Serie B Nazionale. Al PalaLeonessa A2A finisce 72-69: la squadra di coach Calvani torna a vincere dopo le due sconfitte con Piazza Armerina e Orzinuovi . Per Brescia il top scorer è Lombardi con 20 punti (e 16 rimbalzi) , in doppia cifra anche Vencato con 12, Da Ros con 11 e Sabatini con 10 : per la Rucker 20 punti di Brekic.

Il match

Gara equilibrata nel primo quarto: con le triple di Lombardi e Da Ros, Brescia prova a prendere in mano la partita ma San Vendemiano risponde con prontezza e al 10’ è avanti 20-21. Nella seconda frazione l’A2A prova a portare l’inerzia a suo favore: Vencato si propone come leader emotivo verso i compagni e il PalaLeonessa (2766 tifosi), ma la squadra di Calvani non riesce a trovare il giusto flusso per maturare un buon margine di vantaggio apprezzabile. San Vendemiano rimane in scia e impatta prima della seconda sirena con Onojaife (34-34).

La ripresa

La Leonessa cresce nel corso della terza frazione, specialmente nelle battute finali quando Lombardi detta la via e la squadra di Calvani eguaglia il massimo vantaggio alla terza sirena (+6, 57-51). Brescia potrebbe provare a chiuderla già nel corso dell’ultimo quarto, ma si complica la vita e nelle ultime battute concede agli ospiti il potenziale tiro della vittoria che, però, Barattini manda sul ferro. Domenica si torna in campo: la Leonessa è attesa dalla trasferta a Piacenza. Brescia ha giocato ancora senza Nikolic e Klanjscek, i cui stop dovrebbero essere non brevi. Out anche Burns.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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