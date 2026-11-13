A2A Leonessa Brescia, Calvani vede lo spirito crescere

«Piacenza viene da quattro vittorie consecutive ed è una squadra fisica e completa». Coach Marco Calvani è consapevole del valore della squadra che l’A2A Leonessa Brescia affronta domenica, in trasferta, alle 18. I biancoblù, però, si avvicinano a questo scontro diretto (si tratta del duello tra le due seconde, a 12 punti, alle spalle di Lumezzane) con il morale abbastanza alto. Nel turno infrasettimanale si è tornati alla vittoria (72-69, al PalaLeonessa, contro San Vendemiano) e venerdì è arrivato il nuovo acquisto, il play-guardia Riccardo Tavernelli, che si è allenato con la squadra.
Inutile ragionare molto su quanto e come verrà impiegato a Piacenza. Sarà a referto, ma il suo periodo di inserimento nel nuovo gruppo è appena iniziato. Per il resto si sa che Maks Klanjscek e Lazar Nikolic sono assenti, mentre si lavora per il recupero di capitan Christian Burns.
Uomo del momento
Tra gli uomini del momento c’è Luca Vencato, vicecapitano, bresciano, autentico trascinatore contro San Vendemiano. Il suo spirito può essere d’esempio ai compagni? «Questa squadra ha capito che è un campionato difficile, nel quale ci si deve sporcare le mani - fa notare Calvani -. Non è una categoria da fioretto. Al torneo di Castellanza abbiamo patito la prima sconfitta della preseason, contro Lumezzane. Più avanti, in campionato, Piazza Armerina ci ha battuto di venti ed è arrivata anche la sconfitta a Orzinuovi. Parallelamente, i giocatori hanno vissuto partite in casa con oltre 3mila spettatori sugli spalti e trasferta con moltissimi supporter bresciani. Molti di loro non avevano mai sperimentato qualcosa di simile. Sanno che devono fare tutto per questa città e questa società. Il senso di appartenenza? Lo si costruisce di giorno in giorno». Ma arriverà, e in realtà qualcosa si sta già iniziando a vedere.
Il nuovo arrivato
E Tavernelli? «Ci porta esperienza e fisicità - ragiona il coach della Leonessa -. Dovrà essere rapido nel capire in che ambiti del gioco dovrà intervenire. È un giocatore che è bravo nelle letture, ha ricevuto il playbook». Ci vorrà del tempo, anche in questo caso, ma le premesse sono buone.
Vincere con tanti assenti, infine, «contribuisce a creare un vissuto e a compattarci». In attesa - cosa praticamente mai successa dalla preseason a oggi - che ci possano essere tutti.