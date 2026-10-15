De Maio: «L’affetto per la Leonessa ci dà grande carica e responsabilità»

«Mi sento a casa». Lo dice chiaramente Matteo De Maio tre mesi dopo aver accettato il ruolo di coordinatore del comitato tecnico sportivo della Leonessa. L’attuale direttore generale di Btl è rientrato così nel mondo della pallacanestro con un ruolo ufficiale per la prima volta da quel 1996 in cui guidò da capo allenatore l’ultima versione dell’originale Basket Brescia. Quella sensazione l’ha spiegata questa sera nel corso della trasmissione Basket Time su Teletutto. «Sono sempre stato vicino alla squadra, quest’anno – ha raccontato lo stesso De Maio, che nel frattempo è stato protagonista di un’importante carriera lontano dai parquet – ho deciso di fare un passettino in più. Il mio ruolo è solo di supporto a chi effettivamente il progetto lo porta avanti quotidianamente».
Coinvolgimento
De Maio è stato particolarmente attivo e coinvolto, assieme al resto del comitato tecnico sportivo composto da Matteo Bonetti e Paolo Franceschini, nel momento della repentina ripartenza e della necessariamente rapida costruzione della squadra: «Il comitato è nato per la necessità di supportare il cda. Superata la fase di start-up restiamo a disposizione per qualsiasi necessità si possa presentare. Il lavoro principale – ha aggiunto poi scherzando Matteo – ora è quello di arginare la verve del dottor Bonetti».
Nel frattempo il cammino della Leonessa è iniziato e domenica al PalArquato, l’impianto in cui gioca il Fiorenzuola, è arrivato un passo piuttosto significativo nel percorso di adattamento al campionato: «È stata la prima partita – ha voluto sottolineare De Maio da osservatore particolarmente qualificato quale è – in cui ci siamo misurati veramente con la difficoltà della Serie B Nazionale dopo averne parlato per due mesi. Domenica siamo precipitati in una situazione reale che penso sarà in realtà molto frequente, quindi speriamo ci abbia fatto fare un passo in avanti».
Aspettando Desio
Lo potremo scoprire già domenica, visto che Brescia torna in campo e lo fa al PalaLeonessa per sfidare Desio, con l’obiettivo di proseguire il percorso netto e di mantenere la vetta della classifica: «Intanto – ha rivelato il l’ex tecnico biancoblù – rientrerà Mattia Santinon, che non ha ancora debuttato in questo campionato ed è un altro tassello importante per noi. E poi sarà una della tante partite di questo campionato in cui saremo padroni del nostro destino. Non so dare il valore esatto di Desio, ma è importante che noi proseguiamo il nostro percorso di crescita, magari facendo vedere di aver assorbito la lezione di Fiorenzuola».
Partecipazione
Anche perché giocare al palazzetto di via Caprera riduce le eventuali difficoltà ambientali della categoria e soprattutto permette alla Leonessa di avere la spinta del proprio pubblico. È prevista un’altra gara con oltre 3.000 spettatori, a maggior ragione dopo la sorprendente risposta dei sostenitori biancoblù arrivata in settimana con la consegna della maglietta omaggio agli abbonati, un appuntamento che si è trasformato in una festa: «Sta diventando quasi una partecipazione di culto per l’attenzione e il coinvolgimento che c’è. Questo carica anche di ulteriore responsabilità la squadra e la società – ha concluso De Maio – perché restituire tutto questo affetto e tutta questa partecipazione è una responsabilità che cresce ogni giorno e tutti dobbiamo farcene carico».