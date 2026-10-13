Un’onda blu per l’A2A Leonessa Brescia: a mille tifosi la maglia omaggio

La consegna delle magliette omaggio agli abbonati della Leonessa si trasforma in una festa al grido di «ricominciamo». La società biancoblù, infatti, ha creato un evento al PalaLeonessa per permettere ai detentori delle tessere di ritirare la maglietta omaggio e la risposta è stata sorprendente. Oltre un migliaio di sostenitori dell’A2A Leonessa Brescia si sono presentati in via Caprera non solo per ritirare la maglietta, ma anche per condividere un altro momento assieme.
Passione
La stagione della ripartenza sembra aver accesso ulteriormente la passione cestistica cittadina e la maglietta consegnata potrebbe diventare un mezzo per ritrovare quell’onda blu che fu decisiva nella promozione in A1 del 2016. Ad impreziosire la serata una nuova canzone del cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli, storico tifoso della Leonessa, che ha riscritto in chiave cestistica la canzone di Adriano Pappalardo «Ricominciamo». Le serata, a cui hanno presenziato anche coach Calvani e alcuni membri della squadra, si è poi protratta con Matteo Bonetti nelle vesti di intrattenitore.