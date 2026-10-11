A2A Leonessa Brescia, battuta pure Fiorenzuola e primo posto mantenuto

Al PalArquato di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, l’A2A Leonessa Brescia vince contro Fiorenzuola 82-74. I biancoblù restano primi a punteggio pieno. Brescia chiude il primo quarto avanti 28-26. Combattuto pure il secondo segmento di gara.
All’intervallo la Leonessa è in vantaggio di un punto: 43-42. Brescia va in doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto, ma si fa raggiungere nella parte finale di frazione. Al 30’ è 62-62. Fiorenzuola prova a trafiggere la squadra di Calvani nell’ultimo segmento di gara. Superato il momento di difficoltà, la Leonessa disputa un buon finale di gara e ottiene la terza vittoria in tre gare. In doppia cifra per Brescia Lombardi con 19, Sabatini con 15, Nikolic (11) e Klanjscek (10).