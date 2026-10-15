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PalaLeonessa, il 18 ottobre partono le navette gratuite per i tifosi

Il servizio sarà attivo in occasione di alcune partite casalinghe dell’A2A Leonessa Brescia, specie quelle che coincideranno con eventi al polo fieristico
Il PalaLeonessa - © www.giornaledibrescia.it
Il PalaLeonessa - © www.giornaledibrescia.it

Da domenica 18 ottobre parte il servizio di navetta gratuita per i tifosi dell’A2A Leonessa Brescia, che collegherà la fermata della metropolitana Bresciadue al PalaLeonessa in occasione di alcune partite della stagione 2026/2027. Il servizio punta a facilitare l’accesso al palazzetto, soprattutto nelle occasioni in cui le gare coincideranno con eventi al polo fieristico, riducendo traffico e problemi di parcheggio.

Collaborazione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra A2A Leonessa Brescia, Brescia Mobilità e Pro Brixia, in sinergia con il Comune, nel segno della mobilità sostenibile e in vista di Brescia Città europea dello sport 2028. La navetta partirà dalla stazione metro Bresciadue e raggiungerà una fermata provvisoria in via Livorno, prima dell’incrocio con via Gino Spondi. Da lì i tifosi potranno accedere al palasport da via Fura.

Per i tifosi

Le corse, riservate ai tifosi, inizieranno alle 16, con frequenza indicativa di 13 minuti. Il servizio sarà sospeso durante la partita e riprenderà intorno alle 20, con ultima partenza alle 21.30. Solo per domenica 18 ottobre sarà inoltre aperta eccezionalmente una parte dell’ex parcheggio del Brixia Forum in via Caprera. Le prossime attivazioni saranno annunciate sui canali ufficiali degli organizzatori. Informazioni su Brescia Mobilità o chiamando il servizio clienti (030 3061200), attivo ogni giorno dalle 7.30 alle 22.

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