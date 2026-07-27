Giornale di Brescia
Abbonati
Basket
Sport
Basket

Leonessa Brescia: Di Manno è l’assistente di coach Calvani

Era il nome più caldo, ora arriva l’ufficialità per il ruolo di vice del romano
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Giuseppe Di Manno
Giuseppe Di Manno

Conoscenza pluriennale e quindi uomo di fiducia. Il quarantottenne Giuseppe Di Manno è stato ufficializzato dalla A2A Leonessa Brescia come assistente dell’head coach Marco Calvani.

Scrive la società: «A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare che Giuseppe Di Manno, allenatore che vanta importanti esperienze da assistente in squadre di Serie A2 e che ha sempre ricoperto ruoli importanti nel basket giovanile, farà parte dello staff tecnico guidato da coach Marco Calvani».

Le dichiarazioni

Proprio all’allenatore di Leonessa Brescia è affidata la presentazione del proprio assistente: «Con Giuseppe c’è una conoscenza ormai pluriennale, sempre da avversari ma anche da colleghi che hanno maturato nel tempo un reciproco rispetto. Giuseppe è persona molto professionale, che si dedica al lavoro con grande attenzione e peculiarità”.

«Giuseppe è stato uno dei primi allenatori in Italia a utilizzare i video per la preparazione delle partite, compiendo anche analisi abbastanza complesse – prosegue Calvani –. Parliamo quindi di un professionista che non ha solamente competenze tecniche nella gestione di una squadra, ma anche competenze professionali dal punto di vista tecnologico e questo è un valore aggiunto non indifferente per il livello che oggi la pallacanestro ci chiede di raggiungere. Il fatto che abbia lavorato per tanti anni con allenatori importanti nella nostra pallacanestro, infine, è sintomatico della qualità della persona e del professionista».

La scheda

Nato a Fondi il 20 luglio 1978, inizia il suo percorso da allenatore nel 1997, sedendosi sulla panchina della Virtus Fondi, dove allena tutte le categorie giovanili e la squadra in Serie D nella stagione 2001-2002. Nel 2002 passa all’SMG Latina, allenando le squadre Under 14 e Under 16 fino al 2007, anno in cui si trasferisce a Reggio Emilia. Per la squadra biancorossa gestisce le squadre Under 15 e Under 17, fa da assistente nella squadra Under 19 e nella stagione 2009-2010 viene chiamato a ricoprire il ruolo di secondo assistente di coach Alessandro Ramagli, in LegaDue.

Nel 2010 si sposta a Reggio Calabria, portando la Viola alla promozione in Serie C Regionale. Nell’estate del 2011 torna all’SMG Latina, guidando le squadre Under 14, Under 17 e Under 19. L’anno successivo approda a Latina Basket, con la quale inizia un percorso durato complessivamente 12 stagioni, con incarichi relativi al settore giovanile, di cui è stato anche il responsabile, e alla prima squadra, nelle vesti di vice allenatore. Nella stagione 2023-2024 viene promosso capo allenatore della Benacquista Latina, iscritta al campionato di Serie A2, ma la sua esperienza sulla panchina del club pontino dura fino a novembre, momento del suo esonero.

L’anno successivo inizia la sua avventura con la Pallacanestro Don Bosco Livorno, mettendosi alla guida della squadra iscritta al campionato di Serie C e ricoprendo il ruolo di responsabile del settore giovanile. Terminata nel giugno di quest’anno l’esperienza in Toscana, si appresta a vivere la sua prima avventura a Brescia nel ruolo di assistente di coach Marco Calvani. Di Manno vanta anche una collaborazione con il settore squadre nazionali maschili, dal 2003 al 2010, che lo ha portato a ricoprire nel 2005 l’incarico di assistente a un raduno della nazionale Under 18 guidata da Gaetano Gebbia e di allenatore al Centro di qualificazione nazionale della Nazionale Under 15 per due anni, nel 2009 e nel 2010.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
A2A Leonessa BresciaGiuseppe Di MannoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...