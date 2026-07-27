Leonessa Brescia: Di Manno è l’assistente di coach Calvani

Conoscenza pluriennale e quindi uomo di fiducia. Il quarantottenne Giuseppe Di Manno è stato ufficializzato dalla A2A Leonessa Brescia come assistente dell’head coach Marco Calvani.
Scrive la società: «A2A Leonessa Brescia è lieta di annunciare che Giuseppe Di Manno, allenatore che vanta importanti esperienze da assistente in squadre di Serie A2 e che ha sempre ricoperto ruoli importanti nel basket giovanile, farà parte dello staff tecnico guidato da coach Marco Calvani».
Le dichiarazioni
Proprio all’allenatore di Leonessa Brescia è affidata la presentazione del proprio assistente: «Con Giuseppe c’è una conoscenza ormai pluriennale, sempre da avversari ma anche da colleghi che hanno maturato nel tempo un reciproco rispetto. Giuseppe è persona molto professionale, che si dedica al lavoro con grande attenzione e peculiarità”.
«Giuseppe è stato uno dei primi allenatori in Italia a utilizzare i video per la preparazione delle partite, compiendo anche analisi abbastanza complesse – prosegue Calvani –. Parliamo quindi di un professionista che non ha solamente competenze tecniche nella gestione di una squadra, ma anche competenze professionali dal punto di vista tecnologico e questo è un valore aggiunto non indifferente per il livello che oggi la pallacanestro ci chiede di raggiungere. Il fatto che abbia lavorato per tanti anni con allenatori importanti nella nostra pallacanestro, infine, è sintomatico della qualità della persona e del professionista».
La scheda
Nato a Fondi il 20 luglio 1978, inizia il suo percorso da allenatore nel 1997, sedendosi sulla panchina della Virtus Fondi, dove allena tutte le categorie giovanili e la squadra in Serie D nella stagione 2001-2002. Nel 2002 passa all’SMG Latina, allenando le squadre Under 14 e Under 16 fino al 2007, anno in cui si trasferisce a Reggio Emilia. Per la squadra biancorossa gestisce le squadre Under 15 e Under 17, fa da assistente nella squadra Under 19 e nella stagione 2009-2010 viene chiamato a ricoprire il ruolo di secondo assistente di coach Alessandro Ramagli, in LegaDue.
Nel 2010 si sposta a Reggio Calabria, portando la Viola alla promozione in Serie C Regionale. Nell’estate del 2011 torna all’SMG Latina, guidando le squadre Under 14, Under 17 e Under 19. L’anno successivo approda a Latina Basket, con la quale inizia un percorso durato complessivamente 12 stagioni, con incarichi relativi al settore giovanile, di cui è stato anche il responsabile, e alla prima squadra, nelle vesti di vice allenatore. Nella stagione 2023-2024 viene promosso capo allenatore della Benacquista Latina, iscritta al campionato di Serie A2, ma la sua esperienza sulla panchina del club pontino dura fino a novembre, momento del suo esonero.
L’anno successivo inizia la sua avventura con la Pallacanestro Don Bosco Livorno, mettendosi alla guida della squadra iscritta al campionato di Serie C e ricoprendo il ruolo di responsabile del settore giovanile. Terminata nel giugno di quest’anno l’esperienza in Toscana, si appresta a vivere la sua prima avventura a Brescia nel ruolo di assistente di coach Marco Calvani. Di Manno vanta anche una collaborazione con il settore squadre nazionali maschili, dal 2003 al 2010, che lo ha portato a ricoprire nel 2005 l’incarico di assistente a un raduno della nazionale Under 18 guidata da Gaetano Gebbia e di allenatore al Centro di qualificazione nazionale della Nazionale Under 15 per due anni, nel 2009 e nel 2010.