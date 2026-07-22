Burns è il primo acquisto della Leonessa Brescia

Dopo le esperienze nel 2016-2017 è quella tra il 2020 e il 2023, riecco a Brescia Christian Burns. È lui il primo acquisto della Leonessa targata A2A. Ala-centro statunitense, ma schierabile come elemento completamente italiano (per lui un passato anche in Nazionale), ha giocato l’ultima stagione a Cremona, in serie A. Gran professionista, sarà di certo leader carismatico.
Scrive il club. “A2A Leonessa Brescia è lieta di comunicare il ritorno a Brescia di Christian Burns, che rappresenta la prima pedina del roster che sarà messo a disposizione di coach Marco Calvani. Per Burns si tratta della terza esperienza nella città di Brescia, dopo aver disputato la stagione 2016-2017 nel roster di Basket Brescia Leonessa e dopo aver indossato la maglia biancoblu di Pallacanestro Brescia tra il 2020 e il 2023, un periodo culminato con la conquista della Coppa Italia.
Il benvenuto
«Diamo il bentornato a Christian Burns, un atleta che conosce il valore di questa maglia e sa che cosa significa lottare per i nostri colori – le parole di Graziella Bragaglio, presidente di Leonessa Brescia –. Oggi è un giorno speciale per tutti noi, perché ritroviamo un giocatore dal profilo vincente ma anche un punto di riferimento fondamentale per tutto lo spogliatoio.
La sua capacità di fare squadra e trascinare il gruppo sarà un ingrediente importante, la chiave per affrontare le sfide che ci attendono. Bentornato a casa, Christian!».
La scheda
Classe 1985, originario di Trenton, in New Jersey, Burns inizia il suo percorso cestistico alla Hamilton High School, meritandosi la palma di Player of the Year della Mercer County. Inizia il proprio percorso al college nel 2003 a Quinnipiac, poi si trasferisce alla Philadelphia University, conquistando diversi importanti riconoscimenti individuali.
Nel 2007 si trasferisce nel Vecchio Continente, collezionando numerose esperienze con le maglie di AZS Koszalin, in Polonia, FC Porto, in Portogallo, Ratiopharm Ulm, in Germania, Ferro Zaporozhye, in Ucraina, ed Elitzur Netanya, in Israele.
Nella stagione 2012-2013 approda per la prima volta nel campionato italiano, indossando la maglia della Sutor Montegranaro in una stagione chiusa con 14.9 punti e 7.0 rimbalzi di media a partita.
Successivamente, gioca in Russia nelle fila dell'Enisey Krasnoyarsk, in Repubblica Ceca con la maglia del Cez Nymburk, squadra con la quale vince il campionato, e poi negli Emirati Arabi, all'Al Wasl di Dubai. Nel novembre del 2016 torna in Italia, iniziando la prima avventura all'ombra del Cidneo con la maglia del neopromosso Basket Brescia Leonessa, in una stagione chiusa con 11.4 punti e 6.6 rimbalzi di media, una meritata salvezza e il raggiungimento delle semifinali alla Final Eight di Coppa Italia.
Ricevuto il passaporto italiano (i genitori della moglie Emma sono originari del Molise) e lo status di giocatore italiano, nell'estate di quell'anno approda a Cantù, chiudendo l'annata con 14.2 punti, 10.0 rimbalzi e la palma di miglior rimbalzista del torneo.
All’Olimpia
Nell'estate del 2018 riceve la chiamata dell'Olimpia Milano, squadra con la quale disputa due stagioni, nelle quali conquista una Supercoppa italiana (2018) ed esordisce in EuroLeague. Nel 2020 torna a Brescia, dove resta fino all'estate del 2023, con una breve parentesi a Napoli in occasione dei playoff per la promozione in Serie A2. Una lunga seconda esperienza bresciana che verrà ricordata soprattutto per l'apporto dato dal lungo statunitense alla squadra nel percorso che aveva portato alla conquista della Coppa Italia nel febbraio del 2023.
Dall’estate del 2023 torna a indossare la maglia di Cantù in Serie A2, ritrovando però la Serie A nel febbraio del 2025 grazie alla chiamata della Vanoli Cremona, con la quale disputa una stagione e mezza, indossando anche i gradi di capitano nell'ultimo campionato.
In nazionale
Per quanto riguarda la Nazionale, Burns ha collezionato complessivamente 26 presenze in maglia azzurra. L'esordio risale al 29 luglio 2017, in una gara della Trentino Cup, mentre la sua ultima apparizione con Italbasket risale al dicembre del 2018, in occasione della partita disputata dalla Nazionale contro l'Olanda sul cammino di qualificazione al Mondiale del 2019.