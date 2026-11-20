«Umiltà e consapevolezza. Ho chiesto queste qualità ai miei giocatori». Il coach dell’A2A Leonessa Brescia Marco Calvani presenta con queste parole la partita di domenica: per la decima giornata del girone A di serie B Nazionale i biancoblù giocano in trasferta a Reggio Calabria. La palla a due sarà alle 17.
«La Viola ha perso quattro gare su quattro al PalaCalafiore. Ne ha vinte quattro e persa una in trasferta – prosegue l’allenatore –. Ma i risultati in casa sono solo parzialmente veritieri. Reggio Calabria ha perso match che poteva tranquillamente vincere. Non si tratta affatto di una squadra remissiva. Ha contenuti».
La trasferta
Per la Leonessa è la prima trasferta lunga. Si parte in aereo sabato, da Orio, alle 13. Si tornerà domenica sera, dopo il match, a Malpensa. Gli altri viaggi in aereo saranno per sfidare Capo d’Orlando, Agrigento e Piazza Armerina. «Non abbiamo avuto la possibilità di fare alcun ritiro – ricorda Calvani, senza voler polemizzare con la società, in estate le condizioni non lo permettevano –. Non abbiamo condiviso giorni insieme. È qualcosa che può essere utile nel processo di crescita della squadra».
A proposito di puntualizzazioni. Dopo la vittoria con Piacenza il coach aveva affermato di aver ricevuto alcune pressioni circa l’impiego di Mattia Santinon (grande protagonista contro l’Assigeco) al termine del match con Piazza Armerina. «Non mi riferivo, però, alla mia società – puntualizza il sessantatreenene romano –. Se avessi avuto qualcosa da dire al club lo avrei fatto, senza problemi, chiudendomi in una stanza, come sempre».
Buone sensazioni
Intanto, il successo di domenica può aver dettato la via. «Nel secondo tempo – afferma Calvani – ho visto il pallone viaggiare molto velocemente. Ho visto tanti aiuti difensivi. Ho visto compattezza». Nella svolta di Piacenza, anche l’ottimo esordio di Tavernelli, che era arrivato a Brescia solo due giorni prima della partita. A che punto è il suo inserimento? «A un buon punto. Inizialmente si è concentrato sui giochi e, più sommariamente, sulle regole difensive. Adesso – prosegue Calvani –, sta lavorando più nel dettaglio».
Brescia cerca la terza vittoria di fila per tenere stretto il secondo posto ed essere pronta all’aggancio alla vetta se Lumezzane cadesse con Piacenza (match domenica in Valgobbia). Maks Klanjscek, la prossima settimana, sosterrà un altro esame, e procede con le terapie, anche in acqua. Per Lazar Nikolic ci si aggiornerà tra meno di un mese. Christian Burns si è allenato e si punta a dargli minuti già domenica.