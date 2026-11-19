«Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi in difesa. I nostri avversari, invece, sono stati bravi a trovare canestri anche difficili, realizzati grazie al loro talento. Poi hanno smesso di segnare. Noi siamo tornati in campo nella ripresa con più attenzione nella metà campo senza palla e con più energie nervose». Gherardo Sabatini, playmaker dell’A2A Leonessa Brescia, ospite della puntata settimanale di Basket Time su Teletutto, ha iniziato le proprie considerazioni partendo dall’ultimo successo, ottenuto domenica, in trasferta, contro Piacenza (92-81). Per la Leonessa, che domenica gioca al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro la Viola, si è trattato forse di una vittoria di quelle che può cambiare l’inerzia della stagione, dopo una fase non semplicissima, caratterizzata dalle sconfitte consecutive con Piazza Armerina e Orzinuovi, cui aveva comunque fatto seguito il successo contro San Vendemiano. In questo inizio di stagione l’esterno bolognese di 32 anni è stato di sicuro tra i più costanti a livello di rendimento.
«In realtà non affrontavo questa categoria da molto tempo - afferma il figlio dell’ex proprietario della Virtus Bologna Claudio Sabatini -. Ho comunque trovato giocatori forti, solidi e di talento. Per quanto mi riguarda, sto producendo meno assist. In compenso, sto trovando con buona costanza il canestro dalla distanza (sta tirando da tre col 37%, ndr)».
Prossimo impegno
Adesso Brescia dovrà confermarsi contro Reggio Calabria. «Si tratta di una squadra che viaggia sulla stessa lunghezza d’onda di altre formazioni di questo girone – afferma il play –. È fisica, corre, forse non ha grandissimi giocatori, ma è di sicuro arcigna. Noi dobbiamo essere in grado di trovare la nostra solidità, qualcosa che ci contraddistingua a prescindere dall’avversaria che incontriamo di settimana in settimana».
Il tutto, tenendo sempre un occhio anche al girone B di serie B Nazionale. Che, al momento, interessa solo relativamente l’A2A, ma che poi diventerà centrale al momento dei play off, che Brescia - naturalmente - vuole e deve raggiungere. In questo raggruppamento, tra l’altro, è arrivata la prima sconfitta in campionato dell’altra corazzata di categoria oltre alla Leonessa, ossia la Virtus Roma, che è caduta in trasferta contro il Consorzio Leonardo Dany Quarrata (76-70). «Il girone B è avvincente – sottolinea Sabatini –. Probabilmente, a livello medio, la competitività è ancora più alta. E ci sono diversi campi caldi».
Nella pallacanestro
La storia nel basket del play trentaduenne, la cui attività parallela è legata all’organizzazione di grandi concerti (Gruppo Sabatini) è iniziata... col calcio. «Dopo 7-8 anni di pallone ho iniziato a giocare a pallacanestro – racconta –. Dalle giovanili nella Virtus Bologna sono passato alla Fortitudo. Ho giocato a Piacenza tre anni. Ho un carattere particolare, che mi fa scontrare con certe persone e diventare invece amico di altre. A Piacenza è scattato qualcosa di molto bello, al di là del basket». E quando ha lasciato la squadra, la sua maglia è stata ritirata.