Saper andare di fioretto è una qualità importante, poter sferrare anche dei colpi di sciabola, in un campionato come la serie B Nazionale, può contare anche di più. Brescia è tornata a correre con i successi contro San Vendemiano e Piacenza, e quest’ultima vittoria, ottenuta in trasferta e in rimonta con il punteggio di 92-81, è probabilmente quella più significativa. L’A2A Leonessa Brescia ha saputo rialzarsi dopo i colpi subiti nel primo tempo, con una seconda metà di gara fatta di concentrazione, qualità e agonismo. E la sveglia l’hanno suonata alcuni giocatori inaspettati.
A Piacenza
L’A2A del terzo e quarto quarto è sembrata a tratti un’altra squadra rispetto a quella dei primi 20 minuti, con un livello di intensità sensibilmente maggiore. È chiaro che nel bilancio finale spiccano i 19 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Da Ros, così come incidono i 15 punti e 6 rimbalzi di Lombardi. In partite del genere, però, servono anche delle scosse emotive oltre a quelle tecniche.
E con questo presupposto, gli Mvp di Brescia potrebbero sicuramente essere Mattia Santinon e Alberto Bedin: due «operai» della squadra, soprattutto in un campionato in cui la concretezza è forse l’arma più importante.
Puoi essere più bravo degli altri, ma per dimostrarlo devi saperti sporcare le mani e spesso c’è bisogno di qualcuno che lo ricordi a tutta la squadra.
Forse inattesi
A Piacenza questa responsabilità se la sono presa alcuni elementi della panchina. Innanzitutto Bedin, forse il giocatore con meno talento del roster, ma anche quello con più esperienza in questo tipo di pallacanestro.
Un centro vecchia scuola, che sa fare poche cose ma le fa bene, e soprattutto porta concretezza e un po’ di «rabbia agonistica» anche quando l’encefalogramma della squadra rischia di appiattirsi. E se si parla della classe operaia e degli sforzi nella metà campo senza palla, il pensiero va anche a Santinon, impreciso in questo inizio di stagione, anche a causa di problemi fisici, ma sempre in grado di piegare le gambe e dare intensità.
A Piacenza, all’inizio dell’ultimo quarto, l’ha indirizzata lui, con 8 punti e alcune difese asfissianti che hanno dato una spinta determinante a Brescia. In quel parziale da 13-0 tutti l’hanno seguito e la Leonessa ha mostrato anche una gran pallacanestro corale, ma tutto è partito dalla grinta e dalla concretezza di due giocatori che non ti aspetteresti. Perché in serie B è utile saper colpire di fioretto, ma hai bisogno anche di giocatori che vadano giù di sciabola. In questo, la «classe operaia» di Brescia può essere determinante.