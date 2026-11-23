L’immediato dopo partita di Reggio Calabria non è stato caratterizzato da un’atmosfera troppo felice. Ieri l’A2A Leonessa Brescia ha conquistato al PalaCalafiore la propria ottava vittoria in stagione su dieci gare giocate (68-65), la terza consecutiva dopo quel doppio stop piuttosto brutto con Piazza Armerina e Orzinuovi. Ma il colpo esterno è arrivato al termine di un’altra prestazione imperfetta.
Il paradosso è che i biancoblù sanno di dover trovare una loro identità, ma stanno cercando di farlo in un frangente di stagione carico di imprevisti (leggasi infortuni) e cambiamenti. Coach Marco Calvani ha a disposizione una rosa che cambia di settimana in settimana, anche per via dei rientri di chi è ai box (in Calabria è toccato a Christian Burns). Ma anche per il fatto che prima del match a Piacenza di domenica 15 novembre è entrato in rosa Riccardo Tavernelli, elemento di grande valore, che però - per forza di cose - rappresenta pure una novità da integrare.
Dando un occhio alle statistiche, senza scendere eccessivamente nel dettaglio, ci sono comunque elementi che possono portare positività. A livello percentuale, le ultime due gare (entrambe in trasferta, a Piacenza e, appunto, Reggio Calabria) hanno fatto registrare le seconde migliori performance ai tiri liberi di questo inizio stagione. Tolto l’83% del match vinto con Legnano (15/18 nel colpo di Castellanza), ecco che Brescia ha tirato dalla lunetta per due volte col 79% (11/14 e 15/19). Questi numeri sono da sospiro di sollievo, se si pensa che a cronometro fermo la Leonessa aveva fatto preoccupare: 38% con Piazza Armerina, 50% a Orzinuovi. La curiosità sta nel fatto che Brescia tira meglio i liberi lontano dal PalaLeonessa.
Dalla distanza
Per quanto riguarda i tiri da tre, le performance dell’A2A sono state abbastanza ondivaghe. Tolto il 40% dell’esordio a Vicenza, i biancoblù hanno alternato prestazioni discrete ad altre abbastanza preoccupanti.
Su tutte, quelle con Fiorenzuola (17%, la palla non entrava mai), Piazza Armerina (28%, 10 triple a segno sul 36 tentate) e San Vendemiano (7/25, 28%). Nelle ultime due trasferte la Leonessa ha colpito col 33% a Piacenza (9/27) e col 35% a Reggio Calabria (9/26).
Il lungo
Nelle ultime gare, infine, ha preso il volo Matteo Da Ros. Che, certamente, fin dall’inizio era considerato il giocatore di maggiore classe del roster. Ma che ha pure vissuto momenti di difficoltà nel corso di questo intenso inizio di stagione, anche perché è il target principale delle (spesso ruvide) difese avversarie, specie quando si è trovato a ricevere in post.
Dal punto di vista realizzativo, il lungo ex Trieste e Udine ha praticamente sempre fatto il suo. Nelle ultime gare pare però aver trovato sempre più feeling con i compagni (e i compagni danno l’impressione di averlo trovato con lui). Si sta adattando meglio a una categoria molto inferiore al suo talento, e sta alternando con sapienza gioco fronte e gioco spalle a canestro. Con Piacenza i suoi numeri sono stati eccezionali: 7/8 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi per 19 punti, cui ha aggiunto 8 rimbalzi e 8 assist, per una prestazione «totale». A Reggio Calabria 3/3 da due, 4/6 da tre, 3/4 ai liberi, per 21 punti, cui ha aggiunto 5 rimbalzi e 5 assist.