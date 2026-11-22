L’A2A Leonessa Brescia vince 68-65 a Reggio Calabria contro la Viola. Per la squadra di Calvani, che sale a 16 punti, è la terza vittoria di fila. Arriva dopo una gara vissuta sempre avanti e dopo un finale da brivido, dato che Romeo, allo scadere, ha la palla del pareggio. Per Brescia Da Ros segna 21 punti, 11 per Vencato e 10 per Tavernelli. Sabato la Leonessa ospita Ferrara per l’anticipo dell’undicesima giornata.
Il match
Brescia gioca un eccezionale primo quarto, nel quale trova linfa dalle triple firmate da Sabatini e Da Ros. La difesa della Leonessa è un orologio, mentre Reggio Calabria sbaglia tanto dalla distanza. La Viola è tenuta a 8 punti nei primi dieci minuti di gara (25-8 A2A).
Nel secondo quarto i calabresi si destano. È Brescia, stavolta, a non segnare a lungo. Reggio Calabria riporta lo svantaggio al di sotto della doppia cifra a metà frazione. La squadra di casa prova a mettere alle corde Brescia nel finale di frazione. Si va alla pausa lunga sul 38-32 Brescia, che nell’arco dei secondi 10 minuti di gara segna 4 punti dal campo e 9 dalla lunetta.
La ripresa
Nel terzo quarto i reggini recuperano terreno e si portano a un possesso pieno di distanza. In quel momento, però, Tavernelli ispira un break di 10-0 (dentro, la sua tripla, quella di Bazan e quella di Da Ros). Brescia torna saldamente avanti. E il parziale termina sul 58-46 per la Leonessa.
Nell’ultima frazione le triple di Clark e Donadoni riavvicinano la Viola. Due giocate pesanti di Vencato (canestro di tenacia e stoppata) fanno sì che la nave biancoblù non perda la rotta. Sono invece i colpi di Da Ros a garantire un finale di festa, nonostante il gioco da 4 punti di Donadoni a 30 secondi dalla sirena, che riporta i padroni di casa a un solo possesso pieno di distanza. E nonostante Romeo abbia il tiro del possibile pareggio all’ultimo possesso.