L’A2A Leonessa Brescia torna capolista almeno per qualche ora, in attesa che questa domenica si giochi il derby tra Orzinuovi (terza) e Lumezzane (prima). I biancoblù battono al PalaLeonessa Ferrara 72-62. È la quarta vittoria consecutiva e certifica il buon momento di forma della squadra di Calvani che, però, deve fare a meno anche di Burns, oltre che di Klanjscek e Nikolic. Per i bresciani 16 punti di Lombardi, in doppia cifra anche Vencato e Da Ros con 14 e Santinon con 13. Domenica prossima l’A2A giocherà in trasferta a Capo d’Orlando.
Il match
Brescia inizia la partita con un parziale di 13-0 trascinata dai colpi di Lombardi: il primo canestro di Ferrara arriva dopo 6 minuti, poi gli ospiti trovano una reazione e riaccorciano le distanze mentre l’attacco bresciano si inceppa e concretizza meno. Al 10’ l’A2A è avanti 17-13. Il secondo parziale si apre con due triple di Santinon, mentre Calvani getta nella mischia anche il giovane Cabodevilla. Ferrara non perde comunque contatto grazie ai canestri di Misolic, Cappelletti e Paolin. La reazione bresciana è affidata per lo più a Vencato, autore anche del gran canestro a ridosso della sirena che vale il 39-31 del 20’.
Brescia apre la ripresa con un’altra accelerazione e riporta il vantaggio in doppia cifra, l’unico problema sono i quattro falli di squadra commessi in 3 minuti. I biancoblù disputano in generale una terza frazione solida che consente loro di chiudere al 30’ in vantaggio 56-42. Nell’ultimo quarto Brescia sa di non poter ripetere gli errori di cattiva gestione di vantaggio visti a Reggio Calabria: la squadra di Calvani entra ancora molto rapidamente in bonus, ma mantiene il gap sopra la doppia cifra e vive un finale sereno.