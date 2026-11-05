Squash, a Brescia i Nazionali dei Centri sportivi aziendali e industriali

Doppia novità per lo squash a Brescia. Il 7 e l’8 novembre la palestra Lob Fitness Lab di via Dalmazia ospiterà i Nazionali Individuali CsaIn (Centri sportivi aziendali e industriali): la stessa palestra, nel frattempo, ha accolto tra i propri soci il bresciano Davide Bianchetti, ex numero 24 del ranking mondiale e il più importante giocatore nella storia dello squash italiano.
L’appuntamento
Il progetto di rilancio dello squash in città guarda al 2028, anno in cui Brescia sarà Città europea dello sport 2028, lo stesso anno in cui lo squash debutterà come disciplina ai Giochi olimpici di Los Angeles. «Brescia ha una grande tradizione nello squash e vogliamo contribuire a darle nuovo slancio – ha spiegato Davide Bianchetti –. L'obiettivo è coinvolgere nuovi appassionati, avvicinare i giovani a questo sport e creare una comunità capace di crescere nel tempo. Il 2028 rappresenta un’occasione unica per guardare al futuro con entusiasmo».
La palestra
La palestra Lob Fitness Lab ha tre campi da squash e propone lezioni e attività – anche per i bambini –, una sala pesi e un’altra per l’allenamento a corpo libero, personal training e corsi fitness di gruppo. Ma ci sono anche una zona wellness con sauna, un’area relax e uno spazio ristoro.