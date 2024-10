Squash a Brescia: la palestra rinasce con il sogno olimpico

Quarant’anni fa nacque la prima struttura a Bovezzo: ora in via Dalmazia apre un nuovo club che punta a benessere e a Los Angeles 2028

Per decidere come colpire una pallina e dove cercare di indirizzarla contro il muro serve una decisione di una frazione di secondo. Ma, oggi, il tempo dello squash a Brescia si dilata come per magia. Corre indietro a quarant’anni fa, si proietta idealmente nel futuro di uno o due quadrienni. Fissa un appuntamento tra ventiquattro ore. Brescia, non solo padel: viaggio nella capitale segreta dello squash La storia dello squash a Brescia Lo squash nella nostra terra nacque quattro decenni fa, il 26