Federica Brignone dice basta. A 36 anni la fuoriclasse italiana annuncia il ritiro dallo sci alpino, chiudendo una delle carriere più straordinarie dello sport italiano. «La gamba mi fa troppo male. Ho deciso di finire la mia carriera da atleta» ha spiegato in un video diffuso dalla Federsci.
Ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz. Da allora ha collezionato 85 podi e 37 vittorie, conquistando due Coppe del Mondo generali, nel 2020 e nel 2025, prima italiana nella storia a riuscirci, oltre a sei trofei di specialità.
Ricchissimo anche il palmarès iridato, con cinque medaglie mondiali, tra cui gli ori in combinata a Courchevel nel 2023 e in gigante a Saalbach nel 2025. Cinque le medaglie olimpiche: il bronzo di PyeongChang 2018, l’argento e il bronzo di Pechino 2022 e i due indimenticabili ori in supergigante e gigante a Milano-Cortina 2026.
L’impresa
Proprio i Giochi di casa hanno rappresentato il capitolo più emozionante della sua carriera. Il 3 aprile 2025, durante i campionati italiani in Val di Fassa, una terribile caduta le aveva procurato la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo mesi di interventi, riabilitazione e sacrifici, Brignone era riuscita a tornare alle gare e, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è salita due volte sul gradino più alto del podio, in gigante e in super Go. Ora il dolore la costringe a dire addio.