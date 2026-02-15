Giornale di Brescia
Altri sport

Olimpiadi, Federica Brignone vince la medaglia d’oro nel gigante

La 35enne valdostana diventa così la prima azzurra nella storia dello sci alpino a vincere due ori nella stessa edizione
  • Federica Brignone vince l'oro nel gigante
    Federica Brignone vince l'oro nel gigante - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica di slalom gigante. In testa dopo la prima manche sull'Olympia delle Tofane, la 35enne valdostana, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, difende con successo il primato e porta a casa il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina dopo quello in super-G.

Storia

Per la Tigre di La Salle, che fra le porte larghe è anche la campionessa del mondo in carica grazie al successo di un anno fa a Saalbach, si tratta della quinta medaglia olimpica della carriera: a Pyeongchang 2018 conquistò un bronzo (gigante) mentre quattro anni dopo a Pechino arrivarono un argento (gigante) e un altro bronzo (combinata).

Brignone diventa anche la prima azzurra nella storia dello sci alpino a vincere due medaglie d'oro nella stessa edizione, impresa che al maschile riuscì solo ad Alberto Tomba a Calgary 1988 (gigante e slalom). Il record di ori fra le donne resta invece a Deborah Compagnoni con tre (super-G Albertville 1992 e gigante a Lillehammer 1994 e Nagano 1998).

Argomenti
  3. Ricarica la pagina se necessario